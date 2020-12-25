退休前13天猝死！獲獎無數總統親頒　52歲教官陳勝泉陳屍值班室

▲曾獲師鐸獎的仁德醫專主任教官陳勝泉，24日被發現在學校教官值班室內死亡，享年52歲。（圖／翻攝陳勝泉臉書）



記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

曾獲師鐸獎、全民國防教育傑出貢獻的仁德醫專主任教官陳勝泉，24日被發現在學校教官值班室內死亡，享年52歲，檢警調查排除外力介入，將於25日相驗釐清死因。

仁德醫專董事會秘書徐敏豪指出，軍人出身的陳勝泉在仁德服務5年，個性儒雅有禮，很受到學生歡迎。陳勝泉平時也有運動習慣，下班後經常可見到他在校園運動，原本預計下個月5日就要退休，23日晚間學校聚餐後也很正常，沒想到24日上午，同事見陳勝泉還沒起床，前往查看，才發現他躺在床上，身體僵硬、已明顯死亡。

▲陳勝泉(後排左)溫文儒雅，待人謙和有禮，受到學校師生歡迎。（圖／記者黃孟珍翻攝）

仁德表示，陳勝泉為陸軍出身，投身教育界超過13年，擁有定向運動、野外求生、漆彈暨山野訓練教練、體驗教育助理引導員、高低空繩索場地安全與風險管理、攜帶型加壓袋操作證等，在教學上也充實富創意，還曾任國立編譯館（國防通識）教科書審查委員、獲頒教育部95至101學年度「教學卓越奬」、全民國防教育學科中心「教學資源徵選」等四座優等、三座佳作等獎項的教學肯定，更曾榮獲國防部101、106年度「全民國防教育傑出貢獻獎」、教育部103年「師鐸獎」及教育部108年度傑出貢獻軍訓主管，並獲總統親自頒獎。

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