　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

退休前13天猝死！獲獎無數總統親頒　52歲教官陳勝泉陳屍值班室

▲曾獲師鐸獎　仁德醫專主任教官陳勝泉退休前1個月值班室猝逝。（圖／翻攝陳勝泉臉書）

▲曾獲師鐸獎的仁德醫專主任教官陳勝泉，24日被發現在學校教官值班室內死亡，享年52歲。（圖／翻攝陳勝泉臉書）

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

曾獲師鐸獎、全民國防教育傑出貢獻的仁德醫專主任教官陳勝泉，24日被發現在學校教官值班室內死亡，享年52歲，檢警調查排除外力介入，將於25日相驗釐清死因。

仁德醫專董事會秘書徐敏豪指出，軍人出身的陳勝泉在仁德服務5年，個性儒雅有禮，很受到學生歡迎。陳勝泉平時也有運動習慣，下班後經常可見到他在校園運動，原本預計下個月5日就要退休，23日晚間學校聚餐後也很正常，沒想到24日上午，同事見陳勝泉還沒起床，前往查看，才發現他躺在床上，身體僵硬、已明顯死亡。

▲曾獲師鐸獎　仁德醫專主任教官陳勝泉退休前1個月值班室猝逝。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲陳勝泉(後排左)溫文儒雅，待人謙和有禮，受到學校師生歡迎。（圖／記者黃孟珍翻攝）

仁德表示，陳勝泉為陸軍出身，投身教育界超過13年，擁有定向運動、野外求生、漆彈暨山野訓練教練、體驗教育助理引導員、高低空繩索場地安全與風險管理、攜帶型加壓袋操作證等，在教學上也充實富創意，還曾任國立編譯館（國防通識）教科書審查委員、獲頒教育部95至101學年度「教學卓越奬」、全民國防教育學科中心「教學資源徵選」等四座優等、三座佳作等獎項的教學肯定，更曾榮獲國防部101、106年度「全民國防教育傑出貢獻獎」、教育部103年「師鐸獎」及教育部108年度傑出貢獻軍訓主管，並獲總統親自頒獎。

►「Morocco GaGa Oil 量身訂做洗髮精」

►魔老闆殘虐1／囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌　耳朵打爛變形

►起底脫逃犯強占人妻！求學長歸還老婆　他被槍抵頭...忍吞佛系婚

►獨／未喝酒遭撞飛！竟收「酒測3.0」通知　她怒：這數字瀕死了吧

ET快訊
廣達集團女匡列「187名接觸者」　18名同事居家隔離中
機師3人染疫群聚　擴大匡列接觸者149人！106人已採檢
LIVE／今增4例、社區感染風險增加！　陳時中突上記者會說明
薪水贏過科技業！他驚「年薪破百基本」　內行曝：30歲千萬資產
紐籍機師傳染廣明女「社區感染風險增加」！疾管署急發醫界通函
38歲壯男愛上65歲嬤：很愛做　洞房夜一摸「怪怪的」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北聯幫大哥拿「大疊錢磚」投資網拍　被拒「開槍示威」傷人砸店

快訊／疑闖紅燈釀禍！高雄小客車釀3車碰撞　機車騎士斷腿急送醫

馬國女大生母痛哭「我只要我女兒！」檢求判死：兇手對死者無歉意

小鴨鴨「暴力模式」：草埔隧道飆161km！　遭最強測速器「截圖」

退休前13天猝死！獲獎無數總統親頒　52歲教官陳勝泉陳屍值班室

醉女開車鏟倒紅錄燈！天然氣管線跟著爆裂　中壢平安夜超恐怖

林世賢就職2周年揭弊：古蹟寺廟「內鬼」涉貪500萬元　交檢調偵辦

馬國女大生母走不出傷痛！臉書轉貼白冰冰祝福：只有妳懂我的痛

宜蘭羅東光榮陸橋遭火焚檢修　中午解封...雙向單線通行：禁大車

1歲女童遭阿嬤反鎖家中…瓦斯爐沒關！警聞燒焦味破門救出她

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫機師趴趴走、拒配合口風緊　陳時中：怎會忘記跟案771一起？

控中信兄弟陳江和掐脖嗆「供沙小」　體能教練嘆：不敢留台

柴犬聽見呼喚「自行打包」進袋　乖巧模樣超萌融化網：我要帶走

首波寒流達標！跨年夜急凍　「最低探6°C」將發低溫特報

北聯幫大哥拿「大疊錢磚」投資網拍　被拒「開槍示威」傷人砸店

快訊／疑闖紅燈釀禍！高雄小客車釀3車碰撞　機車騎士斷腿急送醫

馬國女大生母痛哭「我只要我女兒！」檢求判死：兇手對死者無歉意

小鴨鴨「暴力模式」：草埔隧道飆161km！　遭最強測速器「截圖」

退休前13天猝死！獲獎無數總統親頒　52歲教官陳勝泉陳屍值班室

醉女開車鏟倒紅錄燈！天然氣管線跟著爆裂　中壢平安夜超恐怖

林世賢就職2周年揭弊：古蹟寺廟「內鬼」涉貪500萬元　交檢調偵辦

馬國女大生母走不出傷痛！臉書轉貼白冰冰祝福：只有妳懂我的痛

宜蘭羅東光榮陸橋遭火焚檢修　中午解封...雙向單線通行：禁大車

1歲女童遭阿嬤反鎖家中…瓦斯爐沒關！警聞燒焦味破門救出她

連續4天主持記者會！陳時中：秋冬本來就比較緊張

李沃牆／「M型」社會來也！中產階級「薪」酸已成國安問題

NASA驚曝：銀河系可能佈滿「外星人屍體」！因科技進步已「自我毀滅」

Gogoro自己唱歌讓他大喊「羞恥Play」？除了按鍵切歌還能這樣做

美國現有房屋銷量首下滑「創38年新低」　連續5個月交易大好轉跌

北聯幫大哥拿「大疊錢磚」投資網拍　被拒「開槍示威」傷人砸店

印尼女入境「流鼻水未通報」　居檢自行服藥仍咳嗽今確診

國產疫苗傳卡關...民憂無望　陳時中緩頰：寄予厚望！

手機掉進海…釣客14天後「原地找回」　網驚呼：奇蹟般的重逢！

基本工資元旦起調漲　勞保、勞退每月提繳跟著漲

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

社會熱門新聞

7男12女汽旅內做壞事！高雄警開門一見全抓起來

瑪莎拉蒂左轉硬上分隔島　撞爆路燈車半毀

撞爛瑪莎拉蒂還找人頂包！25歲囂張富少身分曝

瑪莎拉蒂衝分隔島　VVV車牌結標價格曝光

兒子狂丟東西下樓　媽破門心碎：他在求救

快訊／聖誕節當日　母子陳屍殯儀館前

即／檢求處死刑！變態魔擄殺性侵馬國女大生

遭寶和會圍堵　他躲羅霈穎靈堂獲救

夜店撿屍女同事…台北男完事後「房門鑰匙給別人」！

性侵殺害馬國女大生　梁育誌遺書曝原因

快訊／桃園遭擄外籍男找到了！丟包台中山區

情色中山區「按摩舒壓」　剝皮9名店曝

即／長榮馬國女大生命案　梁嫌「殺人罪」起訴

獨／控中信兄弟「紅龜」掐脖　他嘆：不敢留台灣

更多熱門

相關新聞

6旬阿公按摩店買春！太賣力死在女技師身上

6旬阿公按摩店買春！太賣力死在女技師身上

湖南臨湘驚傳一起意外死亡案！在當地一家按摩店內，一名阿公大白天疑似買春，運動到一半，竟當場爽死在援交妹懷中。現場影片流出，在當地社交軟體瘋傳。影片中，按摩店附近擠滿了圍觀群眾，還停著多輛警車。目前，阿公遺體已經被送到殯儀館。

天使27歲左投猝死　前職員遭起訴

天使27歲左投猝死　前職員遭起訴

國一男走廊和同學推搡！ 下秒癱軟倒地亡

國一男走廊和同學推搡！ 下秒癱軟倒地亡

大湖農工老師「以校為家」5度參賽獲師鐸獎

大湖農工老師「以校為家」5度參賽獲師鐸獎

勇警遭槍轟成植物人離世　姊姊忍淚拿師鐸獎

勇警遭槍轟成植物人離世　姊姊忍淚拿師鐸獎

關鍵字：

師鐸獎仁德醫專猝逝

讀者迴響

熱門新聞

紐西蘭機師大鬧病房　碰到他秒變乖

「大隻蜜蜂」突狂咬媽衣角網笑翻

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

7男12女汽旅內做壞事！高雄警開門一見全抓起來

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

范瑋琪深夜紅眼崩潰：放過我家人！

握拳寶寶13歲了「驚人變化近況」曝！母揭拍照真相

瑪莎拉蒂左轉硬上分隔島　撞爆路燈車半毀

向華強申請「依親移民來台」定居！爆暗黑內幕

小鬼平安夜來電報平安　私下對話曝光

南崁好市多「開店變空城」　店員苦笑回應

經血沾裙！後方女生「直接脫外套」幫綁腰上擋住

更多

最夯影音

更多
KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒
女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面