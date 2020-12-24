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罷捷團體下戰帖要辯論！戰車直搗黃捷服務處　大聲公太吵引民怨

▲罷捷總部到黃捷服務處下戰帖 。（圖／記者洪靖宜攝）
▲罷捷總部到黃捷服務處下戰帖 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

中央選舉委員會審查通過高雄市議員黃捷罷免案，宣告該案成立，同時決議罷免案將於110年2月6日舉行投票。黃捷也表示會直球對決，請鳳山市民出來投不同意票，並且號召挺捷志工要來反制；不過，罷捷團體發言人徐尚賢認為，要直球對決雙方應該來場辯論，也於24日下午於黃捷服務處下戰帖，但因為聲音過於大聲，也引發居民不滿，警方也到場關切。

▲罷捷總部到黃捷服務處下戰帖 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲黃捷服務處。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市議員黃捷的罷免案確定成立，中選會18日宣布明年2月6日舉行投票。事隔一天，黃捷決定於臉書開始招募「挺捷志工隊」，不僅徵求懸掛海報看板的地點，以及招募到街頭宣講、以及監票的志工。黃捷曾表示，會正面直球對決，請支持她的市民朋友站出來投下不同意罷免票。

而罷捷團體「鳳山清捷隊」發言人徐尚賢表示，他是高雄囡仔也是鳳山的在地青年，懇請黃捷與年輕人直球對決，雙方來場辯論，請黃捷接招，24日更到黃捷服務處下戰帖，開著戰車並且用著大聲公吶喊，但因為聲音過大，加上處於社區內，因此也引來不少居民不滿，認為他們太大聲，最後還引起警方及里長關注，全到場關心，警方表示此次以勸導為主，希望他們車子不要停在路邊，也要將音量降低，免得打擾到附近居民。

▲罷捷總部到黃捷服務處下戰帖 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲音量過大引起警方關注 。（圖／記者洪靖宜攝）

鳳山清捷隊表示，未來還是會堅持去黃捷服務處下戰帖，不過會改成不開車、不使用大聲公，將戰帖放在信封內一樣送到黃捷辦公室。而黃捷本人則回應，一切尊重，但打擾到鄰居實在有些超過，但對於是否接受辯論，黃捷沒有明確回答，但她說公辦的電視說明會她會參加，其餘尊重。

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