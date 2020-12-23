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林昶佐、洪申翰相挺　黃捷反制罷免：我是十大問政優質議員

▲▼「站出來！全國進步議員委員挺黃捷！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲無黨籍立委林昶佐等人召開「站出來！全國進步議員委員挺黃捷！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

中選會日前宣告高雄市議員黃捷罷免案成立，將於明年2月6日舉行投票，多名立委與縣市議員23日於立法院共同召開記者會，盼以實際行動力挺黃捷。黃捷表示，自己在地方上議員的工作，一直以來都是全心全力、克盡職守、問心無愧，而且每個會期都獲得十大問政優質議員的肯定，呼籲所有鳳山人在明年2月6日一起站出來「投下不同意票」。

中選會18日舉行委員會議，審查通過劉辰芳女士領銜提出高雄市議會第3屆第9選舉區議員黃捷罷免案，於當日宣告該罷免案成立，將函請被罷免人於文到次日起10日內向該會提出答辯書，同時決議該罷免案於110年2月6日（星期六）舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

無黨籍立委林昶佐、民進黨立委賴品妤、洪申翰、民進黨基隆市議員張之豪、無黨籍台北市議員林穎孟、無黨籍台北市議員林亮君、無黨籍苗栗縣議員曾玟學等人，23日上午於立法院召開「站出來！全國進步議員委員挺黃捷！」記者會，以聲援黃捷的方式向霸凌說不。

▲▼「站出來！全國進步議員委員挺黃捷！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲無黨籍高雄市議員黃捷。（圖／記者屠惠剛攝）

黃捷表示，感謝來自四面八方、全國各地的民意代表一起站出來相挺，「非常寒冬送暖，讓我一個人在高雄也不覺得孤單」，自己在地方上議員的工作，一直以來都是全心全力、克盡職守、問心無愧，而且每會期都獲得十大問政優質議員肯定。

黃捷強調，自己對所有為民服務的案件、議會監督的責任沒有一絲懈怠，希望這樣的努力能夠獲得鳳山人的肯定，鳳山人如果願意支持黃捷、相信進步的力量不可缺席的話，明年的2月6日就一定要站出來表達支持，在罷免案投下不同意票。

林昶佐表示，今天希望能夠號召更多的人，一起讓黃捷續續留在高雄為大家服務，呼籲大家把鄉親支持的力量號召出來，也感謝這幾天包括民進黨、台灣基進的朋友站出來力挺，「這是一次大家一起團結起來、支持黃捷的時候」。

賴品妤指出，黃捷是一位優秀的議員，過去三個會期都獲選高雄十大優秀議員，不管在價值、地方服務上都是努力不懈，包含對租屋族的權利，在弱勢與空污的改善都有做出很多要求，並且在實際上看到效益。

賴品妤也說，黃捷不管在理想、政策與地方服務上，都是一位非常優質的議員，可惜看到很多罷免理由都非常歧視，內容包括只會翻白眼、賣弄外表等，都是非常歧視女性的做法，但這樣優秀的議員不應該被埋沒，因為在中央與地方政治都應該有年輕進步的聲音。

林亮君表示，罷免的理由必須針對民意代表在工作，有何不適任的地方進行充分說明，但本次罷免方提出的理由都是針對性別、年齡等與工作問政毫無關係的內容，大家在這個時刻應該讓好的議員、真正問政專業的議員繼續留在議會繼續為大家服務，而不是讓罷免淪為仇恨與性別歧視，非常不可取。

黃郁芬認為，台灣在過去的地方政治上，很少有年輕參政者既不是地方派系，也沒有地方政治世家的資源背景，「2018年我們得以進入議會成為議員，很多人說是台灣地方政治的新局，是我們這個世代的新局面」。

黃郁芬說，黃捷是這個時代的代表，但這些對黃捷的污衊、性別的仇恨跟刻板印象成為罷免黃捷的理由，無疑是打了年輕世代一個巴掌，所有支持年輕世代的人都應該站出來力挺黃捷。

▲▼「站出來！全國進步議員委員挺黃捷！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲無黨籍立委林昶佐、高雄市議員黃捷、民進黨立委洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）

洪申翰表示，2016年總統曬英文上任後，推動了非常多進步改革的政策，包括同婚、能源轉型等重要的社會議題，如果黃捷因為支持這些進步議題被罷免，絕對是對於進步改革的一種否定跟屈辱，只要是支持進步改革的朋友，接下來一定要出來用力地支持黃捷，「這不是只是一個地方的議員議題，拉到立法院談這個問題，就是最清楚明白的宣示」。

張之豪強調，抗中護台的議員，一席都不能少，而黃捷就是抗中護台的一員、進步的議員，在這個進步與保守的拔河中，台灣要選擇進步，繼續讓台灣往前走，他也首度以高雄女婿的身份，呼籲高雄的好朋友要力挺黃捷。

林穎孟則引述《神力女超人：1984〉》中的台詞「謊言生不出善果」
，相信事實一定勝過千萬的謊言，高雄就是一個偉大的城市，而黃捷正是推動高雄邁向偉大城市非常重要的進步力量。

林穎孟也誇讚，黃捷是政壇中少見正值、善良、溫暖的年輕人，她認為非常珍貴，不希望黃捷在政壇缺席，因此這次一定要團結起來，一起支持、守護高雄的黃捷，不要讓黃捷一個人孤單，希望大家結伴同行。

曾玟學指出，黃捷對抗保守的傳統勢力，卻被當作指標性的代表被針對，黃捷一再向大家證明，年輕的議員一樣可以拿出好的表現，在這一個非常嚴峻的期中考中，黃捷也拿出亮眼的成績單，「如果就事論事回到作為市議員的表現，她絕對禁得起檢驗」。

林昶佐表示，國民黨在鳳山有辦法連署出這些名單，可見傳統政治綿密的網絡有多麼密集，進步的本土力量要建立起新的網絡，需要大家把鳳山的朋友揪出來，並且成為本土進步力量的種子。

林昶佐說，自己常常聽到很多人講，黃捷是在全國非常有知名度，但在地方上的消息卻不像在台北這麼好傳播，呼籲鳳山所有年輕的一代能夠成為本土進步價值的種子，面對非常可怕的國民黨傳統網絡，替黃捷守住這一席。

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