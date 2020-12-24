最長MV出爐！21名飛員樂團「這首歌」長達4264小時...創世界紀錄

▲「21名飛員樂團」成功打破「最長單一MV」的金氏世界紀錄。（圖／翻攝自Facebook／Twenty One Pilots）



實習記者陳妙津／綜合報導

搖滾天團「21名飛員樂團」（Twenty One Pilots）近日創下最長MV的世界紀錄，他們從今年6月底開始，在YouTube上直播最新力作「Level of Concern」，直到12月16日結束串流，整整117天16小時不間斷，總時長達4264小時，已獲得金氏世界紀錄認證。

根據《CNN》報導，21名飛員樂團在4月發表了「Level of Concern」，又在2個月後宣布，要以歌迷上傳到網路上的影片創作「永無止境的MV」，並從6月21日開始進行直播，直到12月16日結束直播為止，重複播放該曲達117天16小時10分25秒之久。據統計，這段影片已有破千萬觀看人次，68萬人按讚，還有不少粉絲在直播結束時留言，搶在最後一刻留下自己的痕跡。

雖然4千多小時的內容都是重複同一首曲子，但每當循環時，畫面中都是全新的粉絲影片，因此被金氏世界紀錄認定資格符合，成為「世上播放時間最長的單一MV」。目前影片連結還能在YouTube搜得到，但已被設為不公開影片，且無法依正常方式播放錄影存檔。

過去「世上最長MV」的稱號由法瑞爾•威廉姆斯（Pharrell Williams）所有，他曾在2013年時創作了一首長達24小時的音樂影片。