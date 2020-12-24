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高雄女「吃鍋確診」罰1萬！網笑：罰沒事去自費篩檢　批踢踢戰翻天

▲▼ 高雄有居家檢疫的民眾仍外出與同事一起用餐 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄有居家檢疫的民眾仍外出與同事一起用餐 。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者葉國吏／綜合報導　

一名從菲律賓入境高雄的20歲女子約同事吃火鍋，不料事後前往醫院檢驗後確診新冠肺炎，衛生局對此向她開罰新台幣1萬元。消息曝光後引發批踢踢上討論，有鄉民認為該女子「不自費篩檢」就沒事，結果衛生局卻還要開罰。另外也有鄉民認為在「自主健康管理通知書 」中就有明確指出，無症狀仍要避免出入公共場所，兩派鄉民看法大不相同。

高雄市政府衛生局指出，該名20歲女子上（11）月底自菲律賓返台，隨即依規定進行14天居家檢疫，期間沒有出現任何症狀。12月10日檢疫期滿後，同時也依規定到醫院進行自費篩檢，並要再進行為期7天的自主健康管理，不過未等二次採檢報告結果出來，就於當日外出與9名同事聚餐吃火鍋，時間長達1.5小時。

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▲▼批踢踢討論高雄吃鍋確診挨罰。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲批踢踢對於「高雄吃鍋確診」挨罰1萬看法不一。（圖／翻攝批踢踢）

高市衛生局表示，這由於個案於自主健康管理期間，違規前往人潮眾多的公共場所，不僅未戴口罩還與同事近距離共桌、共鍋用餐，這個行為不僅可能造成同事及他人的健康危害，同桌接觸的9名同事亦暴露於病毒傳播的風險中，衛生局除立即匡列密切接觸者安排居家隔離14日，針對該名於自主健康管理期間趴趴走吃火鍋的民眾，依據傳染病防治法開罰新台幣1萬元整。

對此批踢踢有鄉民認為，居家隔離14天結束後無症狀自費篩檢，結果確診還要被罰「根本獵巫」、「就是罰你沒事去自費篩檢」、「看到這個 被罰得更冤了」、「那憑什麼開罰？開罰她自費檢驗確診？」

▲▼批踢踢討論高雄吃鍋確診挨罰。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲自主健康管理通知書明確規定，自採檢醫院返家後，於接獲通知檢驗結果前，應留在家中。（圖／翻攝疾管署網站）

不過也有鄉民認為，在「自主健康管理通知書 」第三點就有明確指出：如沒有出現任何症狀，可正常生活，但應儘量避免出入公共場所，延後非急迫之醫療或檢查，外出時，請一定嚴格遵守全程佩戴醫用口罩。另外第七點也註名「自採檢醫院返家後，於接獲通知檢驗結果前，應留在家中，不可外出。」如未確實遵守，將依照違反「傳染病防治法」第 67、69 條處新臺幣 6 萬至 30 萬元或新臺幣 1 萬至15 萬元不等罰鍰。

 
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