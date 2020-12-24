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IG小模PO「性福活動」約砲！他實測3個　加賴曝真相：全詐騙

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO看到小模在IG約砲，好奇私訊報名。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

正妹美女人人都喜歡，光是看IG上小模的追蹤數就知道。就有男網友在《Dcard》發文，說他前陣子追蹤了好幾個小模，結果就看到小模紛紛發限時動態，要約粉絲「性福活動」，他一個好奇就私訊問問，沒想到對方真的開價「與我一起約是1500元」，讓原PO好奇問「有人跟小模這樣出去過嗎？」

這位男網友文中表示，「前陣子小弟本人突然看到一堆正妹，就追蹤了好幾個類似小模的，然後就看到了以下畫面」。只見小模帳號在限時動態發了一張火辣照，並寫下「OOの性福活動 名額有限」、「私訊我：壞壞」。原PO透露，他看到有3、4個帳號都這樣打，就好奇回覆，意外發現回覆模式一模一樣。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲小模帳號貼出辣照約「性福活動」。（圖／翻攝自Dcard）

首先對方會問類似「幾歲、住哪裡」的問題，像是「你先跟我說你幾歲，住哪裡～」，接著就是曝光價碼「與我一起約愛是1500元」、「跟我約愛的費用是1090，需要先付費」、「那鼻鼻與我一起約愛是1200元」，最後都要求要加LINE帳號。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼小模帳號回訊內容都差不多。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

原PO透露，到LINE聊沒多久，對方就開始談到價錢，要求他儲值1000元到某個平台，「然後他會叫你找小幫手，說小幫手會幫她確認，然後就可以跟你約愛愛」，而且對方還會營造很浪漫的氣氛，「說什麼你要自己準備套套啊～問你喜歡什麼姿勢啊～」

看到貼文後，就有網友補充道，這種就是在騙錢的，「套路基本上就是拉你進一個群組，裡面會有個所謂的『老師』報名牌，讓你在博弈網站裡面下注，通常都很準」，接著開始賣課程，如果沒買課程的只能小額下注，「說什麼是利用漏洞只能下小額 超過多少多少會被偵測到，課程可能就幾萬到幾十萬不等，買了之後慫恿你下大注。」

補充的人指出，「也許有人覺得套路很明顯怎麼會有人上當，所以才會用妹子約砲當噱頭」，基本上IG小模帳號就是個幌子，只是擴大詐騙的目標客群而已。還有網友也留言強調「我本人在司法機關工作，這種案子非常多！！大家 千！萬！不！要！被！騙！」

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