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社會 社會焦點 保障人權

黃琪涉詐1.26億遭押…嘆替男友媽做牛做馬反挨告　黃母救子求交保

記者羅志華／台北報導

黃琪（本名：黃照岡）自「騙扁小子」一戰成名後，歷年來多次因詐欺犯行進出法院，日前又涉嫌詐騙劉姓女子1.26億元遭羈押，北院24日開庭，黃琪痛訴為了林姓男友，替視為「婆婆」的劉女，做了許多灰色地帶的事，不料竟挨告，黃母為救子聲請交保，黃琪承諾交保後，會在1個月內將錢還清，請法院相信他，「放羊的孩子，也有說實話的時候」。

黃琪另案假冒國泰家族成員，騙車商提供Audi A8免費試乘11天，又冒名租屋，一審原判要關1年2月，高院24日二審改輕判6月、可易科罰金，但黃母仍擔心在押的黃琪，於24日出庭救子、聲請交保。

▲黃琪的母親於24日，出庭北院聲請讓兒子交保 。（圖／記者羅志華攝）

▲黃琪的母親（中）於24日到北院聲請讓兒子交保 ，離去時未作任何回應。（圖／記者羅志華攝）

黃琪位任律師表示，從黃母提出的札記中，可看出黃琪陸續還錢的紀錄，且已委請律師明日，指定劉女為受償人提存，計畫歸還相當金額，黃琪也願每日、甚至多次到派出所報到，請法院能讓他交保。

但檢察官認為，黃琪於本案中，還有許多犯罪所得在外可運用，且黃琪自18歲以來不斷詐騙，更於2016年5月出獄後，不到2月再犯，又於2017年1月交保後，不到1個禮拜再犯，若放他出去，不但可能會讓他跑掉，也可能害其他人被騙。

劉女律師則表示，黃琪說要還錢，金額卻只願意還他自己算的部分，根本沒有還錢的誠意，且要不是黃琪騙自己有律師、檢察官經歷，劉女又怎會把1億多給他，主張應繼續羈押。

黃琪喊冤，他與劉女來往期間，有許多騙錢的機會，但他都如實請款，不料劉女提告後，竟連他之前的請款都不認，劉女更把只出了部分錢買的房，說成是自己買的，讓他相當錯愕，「我在這些房產中，砸下畢生積蓄，甚至那些、或許被眾人視為不光明磊落的錢」。

黃琪痛訴，他替劉女做牛做馬、幹了許多灰色地帶的事，當他企圖收手時，劉女卻以斷絕林姓男友生活費為手段，逼他繼續做，現在反而是他成了被告，且劉女求償的金額，比真正放在他這的要多上許多，他對被「視為婆婆」的劉女提告相當痛心，請法官相信他、予以交保，本案將擇期裁定；黃母庭後低調離去，對黃琪二審判決及今日開庭，未發表任何意見。

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