7旬老翁跌倒腦傷不自知　半癱才知腦出血

▲台中一名7旬老翁跌倒腦傷不自知，半癱才知腦出血。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中一名75歲郭姓老翁日前一早起來，突然意識不清醒，不論家人怎麼叫喚，甚至給予疼痛刺激，也都沒有特別的反應，且半邊身體不太能動、無法說話。家人發現不對勁，趕緊送醫急診，追問之下才知道，老翁一個多月前曾跌倒撞到頭，且走路歪一邊，醫師診斷是慢性硬腦膜下出血，透過鑽孔引流手術治療後，隔天恢復清醒，目前復元狀況良好。

長安醫院神經外科醫師朱彥澤表示，近來天氣驟冷，雖然郭翁症狀很像腦中風，但郭翁除了有心血管病史，心臟曾裝支架，平時有服用抗血小板凝集劑，再加上跌倒撞到頭，種種原因導致郭翁腦部慢性硬腦膜下出血。

朱彥澤也提到，由於心血管及腦血管中風患者常需服用抗血小板凝集藥、阿斯匹靈、保栓通，以及抗凝血劑等等藥物，若不小心車禍、跌倒或是有腦外傷出血，一開始雖無症狀，但藥物作用導致小出血不易凝集，小外傷約過一兩個月過後，就有可能形成慢性硬腦膜下出血，導致須緊急手術神經減壓救命。

朱彥澤呼籲，老人家最怕跌倒撞到，如突然出現步態障礙、跌倒頻率增加、反應遲緩、偏癱，以及語言障礙等等症狀，不一定就是腦中風，也可能是慢性硬腦膜下出血所致，務必盡早就醫，才能把握治療黃金時間。

▲長安醫院神經外科醫師朱彥澤。（圖／記者游瓊華翻攝）



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