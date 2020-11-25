吃飯別看！婦肚痛…竟取出巨型8公斤子宮肌瘤　醫嚇：比雙胞胎大

記者游瓊華／台中報導

台中一名56歲黃姓婦人，日前因上腹痛到院檢查，經腹部超音波及電腦斷層，竟發現發現子宮上長了一顆直徑27公分，重達7.9公斤的子宮肌瘤，比雙胞胎還大！台中長安醫院婦產科團隊醫師魏沛秝及吳佩玲兩人合力進行子宮全切除手術，經過2小時才順利將這顆巨瘤取出，送驗病理報告是良性子宮肌瘤。

▲台中一名婦人肚痛就醫，竟取出巨型7.9公斤子宮肌瘤，醫師曝比雙胞胎大。（圖／記者游瓊華翻攝）



醫師魏沛秝表示，黃姓婦人其實早在5年前於外院就醫檢查時，醫師就告訴她有肌瘤要開刀，但因害怕一直拖到現在，直到上腹痛才來看醫生。透過檢查才發現，她的子宮肌瘤已經大到像懷胎十月那麼大，頂到她的橫膈膜，嚴重壓迫上腹部及膀胱，才會造成黃婦上腹痛及頻尿等不適症狀。

魏沛秝醫師表示，子宮肌瘤是女性很常見的婦科疾病，40歲以上有近4成的人有子宮肌瘤，隨著年紀增長，女性長肌瘤的情況更普遍。目前對於子宮肌瘤的成因尚不明，但是卻發現會遺傳，如果媽媽有子宮肌瘤，女兒也往往都會有肌瘤。一旦出現月經經血過多、月經來會引起經痛，或是有壓迫感，可能產生頻尿或是壓迫疼痛等症狀時，就需立即就醫處理，千萬不要像黃姓婦人一拖再拖。

▲台中一名婦人肚痛就醫，竟取出巨型7.9公斤子宮肌瘤，醫師曝「比雙胞胎大」。（圖／記者游瓊華翻攝）