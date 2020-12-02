46歲女子吞藥連包裝一起吃　撐3周才就醫…已成食道一部分

▲傻眼！台中一名46歲女子吞藥連包裝一起吃，撐3周才就醫，檢查發現異物已被食道組織包覆。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

誤吞異物通常發生在孩童身上，但台中一名46歲林小姐，因為覺得喉嚨卡卡的、有異物感，到長安醫院就診，透過內視鏡檢查，竟發現喉嚨至食道口端，有一個疑似藥丸塑膠錫箔包裝異物，且周圍都已經被組織包覆，且食道有撕裂傷。

肝膽腸胃科醫師許鈺銓表示，吞食異物很常見，但像林小姐這樣事隔三周才來就醫，是比較危險的。因為之前有案例，有人吞食魚刺卡在頸部，刺穿食道，在頸部部位形成膿瘍，造成深頸部感染，一度還造成休克，住進加護病房，有生命危險。另外還有魚刺刺穿主動脈，透過內視鏡拔除竟造成主動脈大噴血，導致患者死亡。

許鈺銓指出，異物產生的症狀包括咽喉痛、胸腹部疼痛、吞嚥困難、吞嚥疼痛、噁心、嘔吐、流口水、氣促、異常失聲等，尖銳物品則可能引起消化道出血或破裂而導致腹膜炎，必須格外小心注意。

許鈺銓也提醒，其實喉嚨卡卡的原因很多，也不見得就一定是異物造成的，包括胃食道逆流、扁桃腺發炎、聲帶瘜肉、自律神經失調、鼻涕倒流、食道癌、咽喉癌等，都可能會讓喉嚨感覺卡卡。建議民眾若確定是吞食異物造成，可先至耳鼻喉科看診，在淺層部位的異物可以透過咽喉鏡取出，一旦已掉到食道，則需找肝膽腸胃科醫師透過胃鏡做治療，切勿一拖再拖。