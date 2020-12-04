穩定產正妹！鄉民大推「這間學校」是顏值保證　天后也是校友

▲原PO好奇哪間學校是正妹保證。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

不管是學生時代還是出社會，很多人都喜歡比較哪一間學校的正妹比較多，或是顏值比較高。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「現在哪間學校還是正妹保證？」文中表示「以前『景美女中有中女美景』，之前『台大醫科有正妹小馮』。」想問現在到底哪間學校是正妹保證，話題引發熱議。

貼文一出，其他人紛紛留言熱論，「建中」、「成功」、「樹德」、「普林斯頓」、「問學校一律正解只有大葉」、「北普林，南樹德」、「天然的不好說，現在學生臉上的粉足可塗牆」、「文藻」、「世新小花」、「多元入學下，正妹進入好學校機率大增」、「高雄的文藻、高餐都很優」、「輔大」。

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其中，比較多人推薦的是景美和北士商，「大好的美景」、「景美還是正」、「景美」、「不是士商嗎」、「唯一推薦北士商」、「北士商啦！」而講到景美女中出身的正妹校友，有包括像是趙小僑、丁文琪、張鈞甯、路嘉怡、蔡依林等人；北士商則有程予希、元若藍、雞排妹鄭家純等人。

▲▼蔡依林和張鈞甯都是景美女中校友。（圖／（上）凌時差提供、（下）攝影中心）

▼雞排妹則是北士商校友。（圖／翻攝雞排妹）