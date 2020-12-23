作客友人家驚見「衝擊創意料理」！　網友曝口感直喊「無法理解」

▲日本網友在推特分享，朋友家的「橘子飯」真的把他嚇壞了。（圖／翻攝自推特／@NiVy3joXULYJ0HF）

記者葉睿涵／綜合報導

日本經常開發許多獨特的創意料理，讓人眼前一亮。最近有一位日本網友在推特上po出他最近吃到的一道菜，在網上引發熱議。原來，這位網友到朋友家作客時，主人突然端出了一鍋「橘子飯」，裡面只有3顆撥了皮的橘子肉和白飯，讓他大感衝擊。

帖文po出後，瞬間吸引了不少網友留言，好奇「橘子飯」的口感如何。原po表示，由於橘子是放在鍋中與白飯一起煮的，因此吃起來「味道真的難以形容」，不過他身邊的朋友認為，這飯的味道有點像是地瓜飯，但他還寧可吃地瓜飯，也不想吃這個怪異的「橘子飯」。

有網友表示，「我看過用橘子汁煮白飯，但整顆橘子直接撥了皮就丟進去煮還是第一次看到」，也有網友認為，「橘子飯」吃起來應該會和「橘子麻糬」的味道差不多。

還有熱心的網友找出了「橘子飯」的典故，原來日本和歌山真的有「橘子飯」，不過和歌山版本是先用攪拌機將橘子皮打碎，然後在煮飯時把米、橘子皮和橘子汁放在一起烹煮，和整顆橘子煮出來的「橘子飯」截然不同。網友笑道，看來日本各地的人都無法理解原po朋友的「衝擊版橘子飯」，那很有可能就是朋友自己自創的料理了。

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