慎入！他用「可愛貓咪瓶」倒奶精...畫面像極嘔吐　網嚇：有夠噁

▲貓咪奶精瓶外表看似可愛，用起來卻不如網友預期。（圖／翻攝自推特／@jctakashi）

實習記者高琳景／綜合報導

許多愛貓人士除了會養貓之外，有時還會購買貓咪相關產品。一名日本網友購買了一款貓咪造型的奶精瓶，外表看起來十分逗趣可愛，但近日在使用時卻發現效果和他想像的不一樣，讓他哭笑不得的分享此事。

根據日媒《ねとらぼ》報導，日本網友ジャン=クロード・タカシ近日在推特（@jctakashi）上分享表示，指自己非常喜歡這個貓咪的「奶精瓶」，但實際使用時卻發現和他想像的不一樣，甚至帶有噁心的感覺，讓他趕緊將照片分享給網友們。

▲奶精從貓咪嘴巴緩緩流出後，看起來像「嘔吐物」。（圖／翻攝自推特／@jctakashi）

從照片中可見，當奶精從貓咪嘴巴流出時，像是貓咪吃壞肚子在嘔吐的樣子，甚至奶精在咖啡中暈染開後，像一大坨嘔吐物散落出來，和貓咪奶精瓶呈現極大的落差。

照片一出後，在推特上引起網友們的熱烈討論，不少網友看見照片後紛紛留言表示「好噁心…」、「搞砸了，但我笑了」、「為什麼不用它來倒糖漿」、「看起來很可愛，但是...」、「白色看起來很像隨地吐痰」，甚至吸引超過11萬多名網友按讚。