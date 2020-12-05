夫妻吵架「便當剩白飯」！他怒吃一口大驚：最愛老婆了

▲昨夜爭吵後，人夫隔天打開便當，結果只見白飯配小菜...（圖／翻攝自推特／@JZX90Masaya）

網搜小組／柯沛辰報導

日本一名人夫2日在推特抱怨，他前一晚與妻子吵架，結果隔天打開便當盒，裡面只剩白飯和一些醃漬小物，還有海苔鋪成的「屎」字樣，讓他超級無奈。不過，貼文PO出後幾分鐘，他一挖開白飯發現底下滿滿全是肉，一股暖意瞬間湧上心頭，不禁回文表白「最愛老婆了」引起網友熱議。

推特網友@JZX90Masaya發文指出，他前一晚與太太起爭執，隔天中午就只能吃「白飯便當」，裡頭除了一些醃漬物，就剩特意用海苔鋪成的「屎」字樣，疑似是妻子還在氣頭上，索性叫他「去吃屎」。

▲有網友安慰，若把「屎」字90度旋轉，就成了一個笑臉。（圖／翻攝自推特／@JZX90Masaya）

許多網友看完紛紛安慰，「至少妻子的字很漂亮」、「把便當轉90度，海苔看起來就是一個笑臉了」、「想起高中有次跟媽媽大小聲，中午便當只有白飯配酸梅，媽媽還特別用好幾顆酸梅排出『笨蛋』」。

不過，照片PO出僅短短4分鐘，原PO立刻在留言處補上一張新照片，並甜甜地說「原來肉藏在下面，最愛老婆了！」真相曝光後，瞬間閃瞎一票網友，還有不少人大讚「太可愛了」、「妻子好有愛」、「真正的愛情便當」。

截至5日凌晨，貼文已累積29.6萬讚、千則留言，以及3.9萬次分享，在推特上引發話題。

▼溫馨翻轉瞬間，人夫從11:56發文到12:00回覆，中間僅間隔4分鐘。（圖／翻攝自推特／@JZX90Masaya）

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