高雄3歲眼癌童赴日治療過程順利　預計聖誕節過後返台

▲范明守到日本接受小線源放療手術成功，預計本週六回台。（圖／ETtoday資料照）



記者黃子倩／高雄報導

高雄罹患眼癌赴日本治療的3歲男童范明守，這個月5日在阿嬤的陪同下飛往日本，歷經14天的隔離，終於在22日完成了「小線源放療」手術，成功將帶有放射源的金屬片植入右眼，過程十分順利，預計24日可以將金屬片取出，這週六（26日）就能搭機返回台灣。

年僅3歲的范明守在4個月大時就被發現兩眼都有腫瘤，當時左眼立即摘除裝義眼，右眼腫瘤則持續做各式化療與放療控制，不過手術前右眼多次局部復發，赴日前就曾多次到高醫住院化療。為了保住范明守的右眼，讓他可以繼續看到這個美麗的世界，明守的阿嬤在國內陪著他做過無數次化療，除了全身性的化療外，也做過眼動脈治療、玻璃體化療，不過依舊不停復發，最後得知美國跟日本有最新的「小線源」放療，才有了一線生機。

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不過明守原本受限於疫情赴日的簽證難辦，還有治療費用達上百萬，對他家人來說負擔沈重，原本到日本接受手術的機會渺茫，所幸後來得到善心人士捐款，讓明守能在這個月5日順利到達日本接受手術。經過旅館隔離14天後，21日住進日本醫院進行小線源放療，待取出金屬片後，預計26日返回台灣。

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