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客人點餐問她：鮭魚炒飯是豬肉還牛肉？　釣出5千網友神回

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記者黃翊婷／綜合報導

點餐時總有不小心說錯話的時候，一名在餐飲業工作的女網友20日在臉書「爆怨公社」PO文聲稱，遇到一名客人詢問「鮭魚炒飯是豬肉還是牛肉」，讓她在心中翻了無限次白眼。沒想到文章公開後，引起超過5000名網友按讚討論，還有人留言分享遇過類似的狀況，「之前在飯店自助餐切牛排給客人，客人問我醉雞是什麼肉做的」、「上次去買麵，真的有客人問老闆餛飩湯有沒有餛飩」。

▲炒飯。（圖／pixabay）

▲原PO抱怨遇到客人詢問「奇怪的問題」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文店家無關）

「抱怨一下現在的人腦袋真的是選配是不是？」原PO無奈表示，20日這天遇到一名客人，點餐時說了一句「請問鮭魚炒飯是豬肉還牛肉」，讓她聽到差點摔鍋子，心中也翻了無限次白眼。結果文章一公開，不到12小時就有5236名網友按讚，大家紛紛留言幫忙想要怎麼回答這位客人，意外釣出許多神回覆。

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不少網友留言調侃，「妳請他再說一次剛剛說了什麼」、「回他是鯛魚」、「明明就是羊肉，問這什麼蠢問題」、「我想那隻鮭魚應該屬牛」、「他已經餓到頭昏了吧」、「很多人都覺得虧店員是一件很幽默的事情」、「上次去買麵，真的有客人問老闆餛飩湯有沒有餛飩」。

還有同樣從事餐飲業的網友分享，「之前在飯店自助餐切牛排給客人時，客人問我醉雞是什麼肉做的，我差點拿牛排刀割她雙眼皮」、「我也被問過，地瓜和馬鈴薯有什麼不一樣」。但也有網友認為，或許這名客人只是緊張說錯話而已，「我點溫的波霸鮮奶綠也說過要去冰，就是緊張嘛」。

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