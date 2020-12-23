彰化1蛋中雞場感染禽流感　2.8萬隻雞遭撲殺+全場消毒

記者唐詠絮／彰化報導

彰化大城鄉一處蛋中雞場內雞隻有異常死亡情形，日前通報動物防疫，防疫所立即派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，今(23)日經家衛所確診感染H5N5亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於今日完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺2萬8,739隻蛋中雞。

▲大城鄉一處蛋中雞場感染禽流感雞隻全撲殺。（圖／彰化動物防疫所提供，以下同）

由於目前正處候鳥南下度冬及禽流感好發的季節，因氣溫下降，溫差變化大，易造成家禽高度緊迫，家禽免疫力下降而罹病，據彰化動物防所統計，今年已發生7場有感染禽流感病毒， 106,684隻雞遭到撲殺，呼籲養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，加強場區消毒工作。

所長董孟治指出，養禽業者，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，亦需要求人員更換衣鞋，車輛則須澈底消毒後才可進入；並應注意防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場。

另外，董孟治也提醒，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，以儘早發現疑似案例，即時處置，避免疫情擴散，共同維護整體產業安全。

動防所呼籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，如未落實「H5、H7亞型禽流感防治措施」中各項軟、硬體生物安全作為，將依違反「動物傳染病防治條例」規定處以3萬以上15萬元以下罰鍰，並限期改善其防疫設施。

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