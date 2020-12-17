冬季是禽流感好發時期　屏縣府籲養禽業者落實安全防範工作

▲屏東縣政府動防所所長李永文呼籲縣內養禽業者防範禽流感發生。圖為禽場監測採樣 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

進入禽流感好發季節，近期國際間高病原性禽流感疫情頻傳，而屏東縣日夜溫差大，易造成禽隻緊迫免疫力下降，且因氣溫降低，禽流感病毒較活躍，可能伺機感染禽隻。

屏東縣動物防疫所為防範入冬禽流感發生，針對縣內高風險鄉鎮養禽場全面訪視，以掌握禽流感疑似案例即時處置，及高風險鄉鎮所有養禽場周邊環境消毒，降低環境中存在的病毒；另加強養雞場、水禽場主動監測採樣工作，以及早發現禽流感病毒並採取防疫措施控制禽流感疫情。

動防所所長李永文呼籲，養禽業者注意溫度的變化及禽舍保溫措施及通風，降低家禽緊迫，以免禽隻受寒而感染疾病；並請加強落實各項禽場生物安全軟硬體防疫措施，以杜絕疫情入侵及傳播。

他提醒業者要加強禽舍防鳥設施，避免家禽與候（野）鳥接觸，防堵犬貓進入禽舍，以及強化野鼠與蚊蠅等病媒防治措施；落實人員及車輛門禁管制，人員、車輛、箱籠及器具進出禽場時應徹底消毒，並增加禽舍消毒頻率，每週至少2次以上；避免不同批次及禽種之家禽混合飼養；維持禽舍環境，並避免密飼，以減少禽隻發生緊迫，增加罹病風險。禽場內禽隻如有罹患、疑患動物傳染病或病因不明而死亡時，請務必儘速通報動物防疫所，切勿隨意棄置；切勿使用非法動物用藥物、血清及疫苗。

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