徐巧芯爆：松山民眾收到紐籍機師12/9足跡圖　非北市衛生局提供

▲徐巧芯。（圖／翻攝台北市議會直播）

記者黃巈禾／台北報導

中央流行疫情指揮中心22日公布紐西蘭機師（案765）活動足跡，遍及台北市天母新光三越、SOGO以及南崁好市多。不過，國民黨台北市議員徐巧芯23日爆料，該機師還有去日本台灣交流協會，引發熱議。徐巧芯在台北市議會表示，接獲松山民眾提供資訊，足跡報告不是北市衛生局提供的。

徐巧芯表示，今天上午接到民眾陳情，拿到跟中央疫情公布不一樣的疫調，主要是本月9日中央流行疫情指揮中心沒公布案765任何足跡，但報告上卻有顯示，她也直接致電店家詢問，案765是否有去過餐廳吃飯，店家也給予肯定回應，並發布新聞稿證實有此事，日本台灣交流協會也開始消毒。

徐巧芯指出，中央疫情指揮中心沒公布完整疫調，罔顧市民安全，中央疫情指揮中心告訴大家，如果沒有接觸特定對象的地點，才要公布，否則不需要公布，但實際上台北車站地下室也是案765有去過的地方，從搭車停車過程中接觸到的所有對象不是疫情指揮中心能掌握接觸到誰的，這樣的狀況之下，流行疫情指揮中心沒有公布，但實際上也沒辦法掌握特定對象。

至於消息來源，徐巧芯說明，來自地方民眾的陳情，不是台北市衛生局給的，自己的選區就是松山區，松山區已經有居民拿到這樣子的資訊非常恐慌，因此向她詢問，希望她可以確認，但中央疫情指揮中心沒公開案765本月9日的疫調，台北市衛生局也一直沒辦法給予肯定答案，她才自己去調查，包括致電店家，還有了解環保局消毒的地點有沒有與圖上的軌跡重合。