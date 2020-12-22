被綠營民調嚇一跳！徐巧芯點出「毀人三觀」設計問題：搞花招騙人

▲國民黨北市議員徐巧芯。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對民進黨21日公布最新民調，顯示總統蔡英文政府這一年來施政滿意度達60.9％，且僅7.7％民眾不滿意開放美豬牛肉，國民黨北市議員徐巧芯22日上午表示看到後「嚇了一跳」，結果仔細一看內容，發現該民調設計根本預設立場。她批評，執政黨應該好好面對真實民意，而非以民調之名搞這些花招騙人騙自己。

民進黨21日上午舉行「2020台灣總體表現民調記者會」發布最新民調。其中，在蔡政府一年來的表現上，總體滿意度達60.9％、不滿意度36.6％；其中，在不滿意的部分，有7.7％民眾不滿意開放美豬牛、7.4％不滿意經濟表現、4.1％不滿意個人形象、3.5％不滿意兩岸關係、2.4％不滿意中天關台、2.2％不滿意外交表現、1.8％不滿意國防表現，其他則有4.1％說不出原因或拒答。

▲民進黨21日公布最新民調，該圖列出其中不滿意度蔡政府施政的細項。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

不過，徐巧芯對此在臉書表示，看到新聞寫說民進黨民調當中，不滿意蔡政府開放美豬牛進口的只有7.7％，「嚇了一跳」，想說與自己的認知差異也太大；但仔細一看民調內容後，讓她驚覺「這是什麼毀人三觀的民調設計？」

徐巧芯指出，被問到不滿意的蔡政府的原因，竟然被設計成單選題，也就是把各種不滿意分散在各選項當中，但不滿意的人難道不能同時認為開放美豬牛很討厭，也認為經濟表現不夠好呢？

「這種民調設計根本就是預設了立場，想要得到自己滿意的數字所做的小心機。」徐巧芯批評，執政黨應該好好面對真實的民意，而不是已民調之名搞這些花招騙人騙自己。

▼徐巧芯22日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

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