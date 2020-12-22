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瑞芳郵局「業務女王」挪用保費6.2億　判刑10年再賠5000萬

▲▼中華郵政,郵局,郵差。（圖／記者李宜秦攝）

▲中華郵政瑞芳郵局張姓女職員挪用保費，二審判賠。（圖／記者李宜秦攝）

記者吳銘峯／台北報導

中華郵政瑞芳郵局張姓女職員，1人幾乎扛起瑞芳郵局保險、理財等業務，被同事稱為「業務女王」。但她在10年前起，因私下投資金融商品賠錢，開始挪用客戶保費，總計挪用6.2億元，最後還是慘賠2億元。一審將她判刑10年，目前上訴審理中，另外郵局求償，高院二審仍判決她須單獨負擔賠償5000萬元。可上訴。

判決指出，張女於1984年通過郵政特考進入台北郵局任職，1986年調到瑞芳郵局，由於工作認真，幾乎1個人扛起整個郵局的保險、金融商品的業務。但她自2010年起，為爭取銷售郵政簡易壽險之業績，開始鋌而走險。

她在郵局內私下承諾客戶說，若將首期應繳保費繳納成功後，即可以期滿保險金預扣年息4％計算並躉繳所餘保費，如同坊間金融業所推出之美金保單可享有4％高額年息。另外也針對郵局6年期「簡易人壽吉利保險」為目標，原本依照郵局所定之繳款方式，應每年繳納保費16萬餘元、6年合計應繳納96萬餘元，期滿後始可領回100萬元；但張女竟私下承諾保戶僅需躉繳76萬元後，無須再依郵局所訂定方式繳納保費，期滿後亦可領回100萬元。如此高獲利的方式，吸引不少客戶前來購買保險。

張女自2010年起到2017年間，招攬保險887件，收受保險金達6億2427萬8615元，她也因此獲得獎金近200萬元。而她所收取的保費，部分供繳納客戶後期保費之用，部分則另用於投資基金、債券及美金保單等金融商品，最後慘賠2億元。郵局在2017年6月間接獲檢舉後展開調查，這才發現張女居間搞鬼，經過清查後，發現張女因投資失利產生虧損，已無力支付客戶後續期間之保費，最後她在郵局人員的陪同下，向廉政署提出自首。

一審將她判刑10年，目前上訴二審審理中。另外郵局也針對張女使用提供人頭戶的8位親友，以及張女本人，一併起訴，先求償5000萬元。一審判決張女單獨賠償，另外駁回郵局要求8名親友賠償部份。郵局上訴二審，高等法院二審駁回郵局請求，仍判決張女須單獨負擔賠償責任。可上訴。

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