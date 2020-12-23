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快訊／女房東張淑晶興訟78名房客　二審重判9年8月

▲▼惡房東張淑晶和媒體大玩躲貓貓，在法院內躲了近1小時，才鐵青著臉離開，但因愛車先前被查扣，只得搭計程車。（圖／記者楊佩琪攝）

▲張淑晶誣告房客案，二審今天宣判。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

利用各種名義坑殺房客的新北市女房東張淑晶，因誣告多名房客遭檢方追加起訴，一審判刑8年2月。案經上訴，二審高等法院審理時，張淑晶多次晃點、遲到，出庭時還要求法官「清場」，多種無理要求法官配合，引起不滿。案件於23日宣判，高院將她改判8年6月，此部分仍可上訴，另外還有1年2月得易科罰金42萬元，這部分先行定讞。

張淑晶從2013年起，利用套房出租、簽約設局以多種方式坑殺房客，被媒體多次踢爆後，仍繼續坑殺房客。她低價承租新北市5間房屋，重修隔間、裝潢後當起二房東，並對外宣稱全新裝潢、水泥隔間，但事實上卻是用劣質材料隔成套房，以月租9500元不等分租給學生、社會新鮮人、單親媽媽等人。有媒體估計，最少超過160名房客受害，被害房客上PTT貼文怒控遭張淑晶坑殺的過程，引起大批被害人回應。

檢方介入偵辦，發現她在出租房屋過程中，除了隱匿租約不利條款、帶看非租屋房等方式，誘騙房客簽約；等發生糾紛後，她立即開口討違約金，不給錢她就提告，甚至以連帶保證人是共犯為由，一併誣告房客親友。檢方在2015年4月、9月，分2波起訴她。其中針對檢方第一波起訴部分，一審新北地院認定共78人受害，將她判刑8年2月，其中1年2月得易科罰金。

案經上訴，高等法院首度開庭時，張淑晶就晃點法官沒有出庭，而她每次開庭幾乎都遲到，有一次未到甚至在開庭前才打電話說自己「衝庭」，臨時請假。高院某次開庭時，張女不僅遲到，進法庭後瞄見旁聽席上的記者，竟當庭向法官要求「可不可以叫記者不要坐在那裡（旁聽席）？」，但遭法官打臉，拒絕請求。

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