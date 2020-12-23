前立委梁牧養女婿成盜版商遭判刑定讞　女兒無罪確定

▲前立委梁牧養的女婿趙姓男子，架設盜版網站，供人下載影片。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

高雄市前立委梁牧養、前市議員王青的女兒梁連瑛，涉嫌與韓籍夫婿趙善明架設「ishowfile」網站，招收會員，觀賞盜版電影院線片，侵權金額高達3億元。2夫婦遭起訴，一二審均將趙男判刑1年10月，梁女無罪，案經上訴，最高法院23日駁回上訴，趙男遭判刑定讞，梁女也無罪確定。

士檢地檢署起訴指出，梁連瑛與韓籍丈夫趙善明涉嫌在2013年就成立非法影音網站「ishowfile」，招收會員收取每個月100、300、450、900元不等的會費，還在網站上宣稱「用功學喔！不用5分鐘就可以搞定，這樣就不用排隊買票看電影。」

不僅如此，網站除了收會費外，還鼓勵會員以點數換現金方式，讓會員上傳盜版的高畫質影片。而且網站分類詳細，還列出「ishowfile下載排行榜Top 100」，分成電影、戲劇等不同種類。迪士尼等8家片商認為侵權，跨海提告。檢方認定2夫婦侵害66部電影、戲劇版權，包含「美國隊長2」、「玩命關頭7」、「露西」、「忍者龜變種世代」等著名院線片，而且2夫婦有經營網站的事實，因此檢方依照違反《著作權法》提起公訴。

法院審理時，趙男裝傻，辯稱自己不懂中文，否認檢方起訴的諸多罪名。不過法院調查後發現，趙男來台15年，並從事翻譯工作，對中文非常瞭解；另外從檢方舉出的證據中，法院認為趙男確實經營網頁並獲利，使公眾得透過加入網站成為會員。一二審法院均認為，趙男公開傳輸及重製未經授權的66部視聽著作，侵害著作財產權，且本案偵審期間均否認犯行，未取得片商諒解，將他判刑1年10月。

至於梁女涉案部分，雖然她臉書上有轉貼「ishowfile」網站的連結，但法院認為並無證據證明梁女參與經營 網站的主觀犯意，且相關證據不足以認定梁女犯罪，因此均判她無罪。全案再上訴第三審，最高法院23日駁回上訴，全案確定。