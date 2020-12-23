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中捷斷軸延期　侯友宜說重話：新北若重演「捷運局長送監察院」！

▲▼侯友宜主持市政會議。（圖／記者呂佳賢攝）

▲侯友宜主持市政會議。（圖／記者呂佳賢攝）

記者羅婉庭／新北報導

台中捷運綠線列車因為連結器軸心斷裂而暫停試營運，新北市長侯友宜23日於市政會議時表示對捷運局長李政安表示，別人犯下這麼嚴重的錯誤，絕對不能發生在新北市，如果新北市發生這樣的事情，「我搞不好把你送去監察院」。

侯友宜表示，全國最大的捷運施作都在新北市，雖新北捷運局沒承攬萬大中和線，但別忘了那是新北市的責任，發生任何事情，自己的捷運不管是誰幫新北市蓋，自己也要負起監工的責任，「如果發生事情，會不關我們的事情嗎？」

侯友宜強調，別人犯下這麼嚴重的錯誤，絕對不能發生在新北市，如果新北市再發生這樣的事情，「我搞不好把你送去監察院」，這是民脂民膏，監工一定要落實，每個步驟在監工後帶回的結果，已責成副市長盯緊，絕對不能馬乎。

侯友宜會後於堵訪時說明，民眾的安全不能開玩笑，從興建到營運每一關都要嚴格把關，他感謝北捷幫忙施作，但責任在於新北市。侯友宜強調，台中發生這樣的問題，新北引以為借鏡、重新檢視，新北捷運局要負起責任，「我對同仁絕不手軟，沒負責任該處理就處理」，攸關403萬市民的安全，一刻都不能。

捷運局長李政安會中報告表示，中捷綠線於109年11月21日發生北捷代辦由日本川崎重工製造之電聯車車廂間半永久聯結器，牽引裝置軸心斷裂事件，捷運局立即要求正營運之新北環狀線及淡海輕軌營運公司檢查，聯結器經北捷及新北捷運公司檢查均無異常，依維修手冊於3年大修年限時將針對聯結器等重要元件進行非破壞檢測，了解使用狀況。

李政安表示，台北捷運局代辦新北環狀線聯結器係由德國製造，自辦淡海輕軌第一期關節式連結器亦由德國生產，與台中捷運川崎重工使用之規格、廠牌不同，本局亦完成調閱台北捷運局相關文件及報告成果，進一步瞭解設計狀況。

李政安說，至於捷運局自辦之三鶯線聯結器由西班牙製造，目前為設計階段，將由捷運局及專管顧問及獨立查證與確證顧問持續加強設計監督，於製造階段亦將要求磁粉探傷或超音波檢測等非破壞測試，以確認符合設計成果。

至於新北市境內由北捷代辦之萬大中和線、樹林線與環狀線南北環電聯車半永久聯結器尚未設計，李政安表示，捷運局會加強協助監督施工品質，避免類此情形發生。

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