耶誕城「停辦大活動」跨年場掰了！板橋人歡呼免塞車　網點破1盲點

▲不少人還是會跑去耶誕城和燈飾拍照，記得做好防疫。（示意圖／記者蔡玟君攝）



記者黃可昀／綜合報導

新北市政府22日得知有1例本土確診，第一時間就宣布停止板橋耶誕城所有大型集會，也不再接受活動申請。消息被轉發到臉書後，許多板橋人歡呼，「喔耶，不用塞車了！」事實上，接下來只是禁止大型活動避免群聚，但周邊攤販、光雕仍照常舉行，所以還是有可能吸引遊客聚集。

臉書粉專「我是板橋人」轉發耶誕城停辦活動的消息後，當地人紛紛湧入留言，幾乎都是支持這項決議，「板橋人：終於解脫這鬼活動」、「身為板橋人，停辦就是爽啦」、「太好了！！板橋的交通狀況恢復了！」也有人提到另一項重點，「耶誕城又沒取消，取消的是有集會的活動，所以這禮拜假日的耶誕城還是繼續塞」、「大家聚在外面一起看光雕也是群聚耶？」

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▲本次活動以「迪士尼經典童話」為主題。（圖／記者彭懷玉攝）



本站昨日報導《耶誕城活動停辦！他列出「歷史時間軸」一看不妙 網勸：全撤掉吧》，不少人大讚侯友宜的果斷決策，不過列出活動時間軸才發現，自11月至今共9場大型活動都已經順利落幕，最盛大的演唱會也告一段落，不免讓人疑惑「阿活動都辦完了，也沒有表訂的集會活動了，現在出來喊取消集會型活動是？」

目前攤販與光雕秀仍照常運作，還是有不少人會到現場逛逛、拍照打卡，民眾必須自己戴上口罩做好防疫工作。很多人也呼籲政府，最好是連光雕秀也暫停，「燈撤掉就給推，不然有差嗎」、「直接把場子撤掉吧，感覺這波不妙。」