柯文哲：還不知道紐機師造成多大防疫破口　已下令從醫院端監測





▲台北市長柯文哲23日上午受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台灣22日爆發本土病例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中要求地方政府要做好防疫應變計畫，包括洗手、量體溫、戴口罩和實聯制。台北市長柯文哲23日表示，距離31日還有7天，他知道一般國人還不習慣前1、2天突然通知說不辦了，但希望大家了解「新常態」一詞，他已下令要從醫院端開始做監測，有風吹草動都會發布消息。

柯文哲23日出席亞洲台灣商會聯合總會第28屆第2次理監事聯席會議，他與觀傳局長劉奕霆在等候副總統賴清德時，被媒體詢問關於跨年防疫等問題。劉奕霆表示，早上已經有跟市長報告過，關於昨天中央流行疫情指揮中心的一些防疫措施，那也針對中央的防疫措施要求做一些備案處理，原則上應該可以進行，希望跨年晚會如期舉辦。

關於規模是否會縮小？劉奕霆表示，因為有需要做出入口管制，所以在市府周邊設置一些管制出入口，這個方案已經跟柯文哲報告過，目前為止應該可以照中央要求進行。

至於實聯制部分，柯文哲提到，今天是23日，離31日號還有7天，所以這7天當中要隨時應變。他知道一般國人不太習慣前1、2天突然通知說不辦了，但他要跟大家講，這個疫情之後，全世界有個新名詞叫「新常態」，就是「我們盡量維持正常生活，但隨著疫情變化，我們會做緊急調整。」所以以前會開玩笑說，若看到柯文哲戴口罩的時候，就是要戴口罩。

柯文哲提到，因為還不知道紐西蘭機師這案子造成多大的防疫破口，他已經下令會從醫院端開始監測，有任何風吹草動會隨時發布消息，請大家隨時保持一種接收政府訊息做迅速反應。

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