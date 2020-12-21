大規模網路攻擊「嚴重破壞」美國約50家公司　蓬佩奧點名俄羅斯

▲美國超過50家公司遭到網路攻擊，懷疑駭客來自俄羅斯。（圖／達志影像）

實習記者湯子暘／綜合報導

美國超過50家公司與政府機構遭到網路攻擊，其中甚至包括財政部、國土安全部和國防部等。根據《BBC》報導，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將矛頭指向俄羅斯，認為是克里姆林宮組織的駭客行動，且參眾議院的情報委員會主席也認同這個看法。

網路安全公司「火眼」（FireEye）的CEO曼迪亞（Kevin Mandia）指出，實際上大約有18000個機構的網絡都存在惡意代碼，但有50個遭嚴重破壞，且攻擊模式與俄羅斯對外情報局（SVR）過去的行動「高度一致」。

駭客針對破壞由德州IT公司研發的資訊安全軟體（SolarWinds），取得主要網路的訪問權限，以控制使用有使用此軟體的公司的網路，通常用來竊取數據。

▲駭客入侵網路安全軟體，藉此竊取相關機構的資訊。（圖／路透）



參議院的情報委員會主席魯比歐（Marco Rubio）在推特上直言，俄羅斯情報部門執行了有史以來最大的網路入侵行動，美國必須以同等程度且有意義地回擊。

蓬佩奧表示，「我們可以直白地說，俄羅斯人參與了這項行動。他們正在破壞我們的生活，普丁仍然是真正的潛在威脅。」然而總統川普卻暗示，儘管大家第一個都先想到兇手是俄羅斯，但中國可能才是介入的一方。

即將在1月20日宣誓就職總統的拜登則認為，網路安全是新政府的「頭等大事」，需要打亂和阻止對手的大規模網路攻擊，讓惡意攻擊的源頭付出代價。

