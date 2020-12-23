麥香2021！只想放個閃　不小心就衝破ETtoday首頁啦！

▲跨年就是要看煙火！快揪好友一同拿起麥香「蓋樓FUN煙火」，還有機會把AirPods Pro帶回家。（圖／翻攝麥香活動網站）

消費中心／綜合報導

聖誕、跨年腳步將近，少不了與好友歡聚的時刻，想要有難忘的跨年回憶，到底怎麼過才最特別？眼尖的網友就發現日前點進ETtoday首頁出現的超狂跨年驚喜，進入網站後馬上看到璀璨煙火不斷在新聞頁面盛放，網友又驚又喜、紛紛直呼太特別！

讓網友們摸不著頭緒卻不停被驚豔的ETtoday首頁煙火，原來是麥香歲末活動「麥香曬友情 大膽告白閃一波」，在迎向2021年的前夕又出新招，想參與這場盛大的數位煙火秀，只要備妥你最愛的麥香、開啟照相鏡頭，對準麥香Logo，就會施放出專屬的客製化煙火，還有留言板可以向好友們深情告白！

▲璀璨煙火不斷在ETtoday手機頁面盛放，這個跨年倒數也太特別！

最能代表心中那段青春歲月、不敗友情的麥香，每每推出活動都吸引許多人響應，尤其三五好友揪起來人越多越好玩！迎接新的一年，麥香更大方準備好禮要送給熱情參加活動的網友們，只要參加活動放一波煙火，就有機會把潮人必備、超夯的AirPods Pro帶回家，一舉數得，只能說麥香真的超懂你的心！

▲濃濃的聖誕氛圍，麥香也推出限時彩蛋，等你來捕獲。

不僅如此，麥香給你的驚喜不僅於此，就在聖誕節前夕，有網友發現麥香別出心裁的「隱藏版煙火」！原本五顏六色的煙火變成「YA誕白色祝福版」，聖誕老人、雪人、雪花等圖案超應景，隨即感受到濃濃的聖誕氛圍，超級限時的當週彩蛋可要把握機會跟好友一起留下精彩放閃照。

麥香也先預告，在進入跨年倒數將會迎來另一波高潮，用三罐相同口味的麥香，北、中、南的知名地標即化身彩蛋，不管是哪一種麥香都好玩，不只讓網友玩瘋，還玩出心得、瘋傳不同建築物現身攻略！

你準備好告別2020年了嗎？迎向2021跨步向前走的同時，別忘了先準備麥香，貼心打造一場專屬的煙火秀，除了搶當AirPods Pro的幸運得主外，最重要還是要讓你紀念不敗友誼，跨年曬友情，麥香陪你大膽告白閃一波。