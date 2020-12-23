跨年燈會辦不辦？新竹縣市長FB：讚爆vs.灌爆　竹縣：2條件停辦



▲22日再發布1例境內本土病例，引起新竹網友對於燈會辦不辦的問題討論。（圖／翻攝臉書，下同）



記者陳凱力／新竹報導

22日台灣在爆發本土病例引起群眾恐慌，隨著聖誕節、跨年的日期到來，各地的聖誕晚會、跨年晚會「要不要辦」、「要不要限制人數」…也引起民眾討論，新竹縣市接下來也即將舉行新竹縣跨年晚會、新竹市跨年封街圖鴉、新竹市2021燈會等活動，新竹人也同時關心，縣市政府是否有配套方案可因應。

中央流行疫情指揮中心22日公布新冠肺炎確診案例，增加了1例本土確診，新竹縣政府隨後也公布12月31日跨年晚會「浪漫竹縣 與你相見」停辦標準，將遵照中央流行疫情指揮中心指示，如未來出現單週3件以上社區群聚事件，或1天確診10名以上感染源不明之本土病例，將停止舉辦跨年晚會，若至活動前疫情順利控制中，跨年晚會將如期舉行。

▲▼縣長楊文科FB下留言不到百則，多數網友對於跨年晚會表示期待與支持。（圖／翻攝楊文科臉書）

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新竹縣府表示，期間也同時加強強跨年活動各項防疫措施，要求民眾全面配戴口罩，醫護站也準備也酒精提供消毒，額溫計量測體溫，流動廁所備妥洗手乳及香皂，宣導民眾加強手部清潔等，避免疫情持續擴大。

另外，新竹市府預計於2021年2月舉行為期14天的新竹燈會活動，雖日前才因「禁車令」受到市民前所未有的反彈聲浪，加上疫情復甦，網路也開始出現「停辦2021新竹燈會」的聲音，反對聲音在市長林智堅臉書上持續發酵、在各大社團遍地開花。

▲▼新竹市長林智堅FB的留言數持續增加，大多數的網友表示希望燈會停辦。（圖／翻攝林智堅臉書）

相將於新竹縣長楊文科的臉書一片祥和，僅有少數留言表示「希望跨年演唱會停辦」，大部分的網友都說新竹縣好久沒有熱鬧過了，期待晚會來臨，然而隔壁的新竹市長林智堅的臉書就顯得「熱鬧」非常，日前才被2000多則留言罵翻「禁車令」、「新竹封城」，近日再因紐西蘭機師引發「停辦燈會」的討論，多數的網友留言希望停辦燈會，「1000萬人次群聚的燈會，風險極高，衛福部三思而行」、「取消燈會 ，on line 線上看就好，新竹破口各公司會損失慘重喔」、「取消燈會，防疫優先」、「燈會取消吧！！屆時人擠人要如何保持社交距離？ 希望不要成為防疫破口！」、「您也說保持社交距離、為日常防疫千萬不能少、燈會明顯就是具有群聚感染的大風險、誰也擔不起、希望決策者有這個智慧判斷」。

也有幾位網友認為，燈會是全國性的聚會，牽一髮而動全身，「取消燈會？！大家是有思考嗎？這是全台灣燈節...不是只有新竹，我也覺得燈節規劃非常不好，但是是要去「盯規劃」，是要去找議員們給建議不是全部取消，跨年都不會取消了...更別說28天後的燈節，大家醒醒吧！快請議員們盯著市長做事情，改善才是重點啊」，不過隨然網路討論持續發燒，目前新竹市府尚未對外回應「禁車令是否調整」、「燈會是否停辦」等問題。





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