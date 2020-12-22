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連勝文擬角逐黨主席　江啟臣：沒有心結不用見縫插針

▲▼國民黨主席江啟臣出席「革命實踐172：打狗不羈夜•大幕僚時代」活動發布記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲國民黨主席江啟臣出席「革命實踐172：打狗不羈夜-大幕僚時代」活動發布記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨智庫副董事長連勝文擬參選下屆黨主席，為8月黨魁之爭將再投下變數。對此，國民黨主席江啟臣22日表示，此時此刻的國民黨只有團結沒有心結，尤其在需要面對民進黨一黨獨大的狀況底下，不用見縫插針。

據指出，連勝文的參選動機與近日許多對國民黨和國民黨立法院黨團的建議，都未獲採納有關。一名黨務人士表示，當初江啟臣競選黨主席時，連勝文相助，是因江啟臣已答應聘連勝文為副主席，選後卻食言，雙方就此有了心結。

這名人士更指出，在江啟臣剛上任不久，連勝文就已開始四處宴請黨內人士，放出有意參選黨魁之消息，試圖挖牆腳也試試水溫。

此外，國民黨在明年1月31日於三重小巨蛋舉辦「護食安顧健康 挺公投保民主」募款餐會，席開100桌，目標募集1000萬元，該款項為國民黨「公投綁大選」、「顧食安公投」兩公投案連署專款專用，並邀請黨內大老、前主席與國民黨執政縣市首長、議長共同參與。

對此，江啟臣表示，餐會還在規劃當中，國民黨此時的確需要大家的幫忙，在接下來兩項公投議題推動都需要額外的經費，但所有相關的募款活動重點在募集人心、募集支持。

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