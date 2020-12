解放軍「攻台利器」075型艦部署海南　新船塢可容納「003型航母」

▲號稱「攻台利器」的075型兩棲攻擊艦。(圖/翻攝自環球時報)



記者林彥臣/綜合報導

根據最新釋出的衛星照片內容顯示,解放軍已經在海南三亞海軍基地,部署一艘號稱是「攻台利器」的075型兩棲登陸艦,另外在基地附近一座正在擴建的乾船塢已接近完工,大小足以容納中國正在建造的003型航空母艦。

根據《海軍新聞》(Naval News),船塢於2016年開始擴建,目前看起來已經接近完工,新船塢的建造也表明了解放軍加強了在海南的軍事存在,將會成為航母的永久駐紮基地,衛星圖還顯示,附近的碼頭還停放了一艘全新的075型兩棲登陸艦。

▲003型航母正在建造中,預期船身將比前兩艘大上許多。(圖/路透社)



003型航空母艦目前正在上海建造,003型除了船身將比前兩艘大上許多,也預計會採用電磁彈射器,取代過去的滑躍型甲板,電磁彈射器航母的優勢在於可允許搭載更重的飛機,例如空警-600預警機。

解放軍目前在海南常駐的艦艇,還包括核潛艦、常規潛艦,還有大型的水面艦隊,隨著解放軍在海南島駐紮越來越多精良的船艦,也表明中國對南海的影響力將越來越強大。

