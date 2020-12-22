解放軍「攻台利器」075型艦部署海南　新船塢可容納「003型航母」

▲號稱「攻台利器」的075型兩棲攻擊艦。（圖／翻攝自環球時報）



記者林彥臣／綜合報導

根據最新釋出的衛星照片內容顯示，解放軍已經在海南三亞海軍基地，部署一艘號稱是「攻台利器」的075型兩棲登陸艦，另外在基地附近一座正在擴建的乾船塢已接近完工，大小足以容納中國正在建造的003型航空母艦。

根據《海軍新聞》（Naval News），船塢於2016年開始擴建，目前看起來已經接近完工，新船塢的建造也表明了解放軍加強了在海南的軍事存在，將會成為航母的永久駐紮基地，衛星圖還顯示，附近的碼頭還停放了一艘全新的075型兩棲登陸艦。

▲003型航母正在建造中，預期船身將比前兩艘大上許多。（圖／路透社）



003型航空母艦目前正在上海建造，003型除了船身將比前兩艘大上許多，也預計會採用電磁彈射器，取代過去的滑躍型甲板，電磁彈射器航母的優勢在於可允許搭載更重的飛機，例如空警-600預警機。

解放軍目前在海南常駐的艦艇，還包括核潛艦、常規潛艦，還有大型的水面艦隊，隨著解放軍在海南島駐紮越來越多精良的船艦，也表明中國對南海的影響力將越來越強大。

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