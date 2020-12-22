收女網友私密片...軍人喊「11月跟我兄弟」：不然轉發到各大A片網

▲阿傑被依法判7月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

一名軍人「阿傑」（化名）日前在交友軟體上冒用他人的照片，並結識了女子「花花」（化名），但他之後卻以私密影片作為威脅，要求對方與其發生性關係，遭到拒絕之後竟將影片上傳到色情網站上，誇張的行徑讓花花嚇壞了。對此，橋頭地院審理後，依法判阿傑7月徒刑。

判決指出，阿傑使用他人的相片作為交友軟體的大頭貼照，並在交友軟體上認識了花花，兩人深聊過後，阿傑在取得花花同意之下，拿到了對方裸露、撫摸生殖器的私密影片。不過，取得花花的私密影片之後，阿傑卻又開始以此要求對方與其發生關係，「11月跟我兄弟吧（實際是指阿傑本人）」。

遭到花花拒絕後，阿傑竟然開始恫嚇對方，「我一定鬧到各大A片群裡發布」、「過幾天你可能就會紅」，由於花花並未如期赴約，阿傑竟然真的就將影片上傳到色情網站上，接著還將網頁截圖傳送給花花，並在IG貼文提到，「趁現在沒很多人看到快做出決定喔」、「你選擇不回，我一定公布你名字」。

誇張的行徑讓花花嚇壞了，趕忙報警處理。對此，法官認為，阿傑的行徑已經對花花的身心造成難以抹滅之傷害，所為實屬不該，審酌其犯案後坦承犯行，但迄今尚未與花花達成和解，也未取得對方原諒，因此於考量其智識程度、家庭經濟狀況等後，依法判他有期徒刑7月，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。