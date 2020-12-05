首次見面就上床！女友「真實身分」曝　工程師崩潰：難怪這麼眼熟

▲工程師與女友首次見面就上床，沒想到女友身分曝光讓他崩潰了。（圖／翻攝pixabay）



記者柯振中／綜合報導

大陸上海日前發生離譜的出軌事件，一名單身男子透過朋友的介紹，認識了年輕的女孩，第一次見面就上了床，沒想到後來經過發展，竟然發現他的女友就是「朋友的老婆」，當場崩潰，「難怪這麼眼熟！」

綜合陸媒報導，王華（化名）與方承娟（化名）是夫妻，由於王華有名擔任工程師的好兄弟劉軍（化名）已經年過30，至今仍沒有對象，因此王華決定介紹幫忙介紹對象，委託妻子找個女同事，跟劉軍認識一下。

方承娟聽完以後，想到公司有位名為楊怡帆（化名）的女同事，今年已經28歲，至今也還是一個人住，因此就向丈夫說了，讓丈夫介紹楊怡帆給劉軍。

劉軍與楊怡帆交換了聯絡方式，熱烈地聊了起來，也更熟悉彼此的家庭背景，楊怡帆自稱「浙江大學畢業」，父母有政府背景，哥哥、嫂嫂都在醫院裡擔任醫師。

▼好兄弟的老婆用了化名，與工程師交往、上床。（圖／翻攝《看看新聞》）



兩人持續聊天一個多月，劉軍提出見面的請求，沒想到一直被拒絕，跟家人說了這種狀況，與對方大吵了一架。沒想到，吵完以後，楊怡帆突然同意見面，兩人約在賓館裡見面，順理成章地上了床，但因為燈光昏暗，劉軍沒看清楚對方的長相。

有了肌膚之親，劉軍認可了這段感情，時常送禮物、製造浪漫，還給了對方支付寶的帳號，半年內花了12萬元（人民幣，下同，約新台幣51萬元）。

雙方感情升溫，劉軍帶楊怡帆回家見父母，看到對方摘下口罩，突然發覺不太對勁，「女朋友怎麼像兄弟的老婆？」好奇之下，劉軍問了這個問題，楊怡帆則淡定回應，她與方承娟在公司裡被稱為姐妹花，就這樣敷衍了過去。

▼劉軍還帶著女友去挑金飾，怎麼知道女友就是兄弟的老婆。（圖／翻攝《看看新聞》）



劉軍的父母對兒媳婦十分滿意，立刻給了見面禮，劉軍也買好了5樣金飾品，準備去女方家提親。不過，楊怡帆不斷迴避提親的話題，導致雙方大吵了一架，劉軍試探性地提出分手，沒想到對方直接同意，還直接搞失聯，讓劉軍相當心痛。

劉軍感到相當困惑，認為女友「與兄弟的老婆很像」，因此向王華要了方承娟的照片，沒想到仔細一看，才發現根本就是同一個人，氣得到派出所報案。

事後，方承娟坦承，當時她真的想把「楊怡帆」介紹給劉軍，但被對方拒絕，而且剛好又發現丈夫的出軌證據，為了報復對方，決定把自己喬裝成「楊怡帆」，與丈夫的好兄弟上床。警方受理後，依照詐欺罪將方承娟移送法辦，目前全案仍在偵辦當中。

▼劉軍第一次看到楊怡帆的面貌，還感到相當奇怪，「怎麼這麼像我兄弟的老婆」。（圖／翻攝《看看新聞》）

