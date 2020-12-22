JK羅琳睽違12年新作《伊卡伯格》來台！因新冠公開壓箱寶⋯版稅全捐

▲J.K.羅琳睽違12年新作《伊卡伯格》來台發行！因新冠決定公開壓箱寶，版稅全捐公益。（圖／左圖取自Facebook：J.K. Rowling／右圖：皇冠文化集團）

記者林育綾／台北報導

繼《哈利波特》之後，J.K.羅琳睽違12年推出奇幻新作《伊卡伯格》，繁體中文版也將於年底在台發行！她透露，這個故事構想其實早在10年前就就在腦中成形，原本是她寫給自己孩子的床邊故事，一直沒有出版，直到今年新冠疫情蔓延全球，才決定公開這個珍藏已久的壓箱寶，同時也將所有版稅全數捐作公益，希望幫助世界各地受到疫情衝擊的人們。

《伊卡伯格》繁體中文版由皇冠發行，出版社介紹，故事充滿栩栩如生的角色、高潮迭起的事件，以及希望與友情的力量。書中的「豐饒角王國」號稱是世界上最幸福的國度，物產富饒，人民安樂，一切都很完美；但在王國北方的沼澤地，卻住著傳說中的怪物「伊卡伯格」。

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伊卡伯格據說長得跟兩匹馬一樣高，眼珠宛如燃燒的火球，長爪就像鋒利的剃刀，十分兇惡恐怖。大家原本以為伊卡伯格只是一則用來嚇唬孩子的神話，沒想到國王卻決定御駕親征獵捕怪物「為民除害」，也因此引發了一連串事件，讓這個幸福的國度蒙上陰影，並將兩個勇敢的孩子帶進前所未有的冒險中。

皇冠文化集團表示，此次在台灣出版《伊卡伯格》，最特別的是與羅琳攜手舉辦「伊卡伯格插畫大賽」，邀請7到14歲的小小藝術家來為這本書繪製插畫。比賽自8月18日起至10月16日截止，共收到上百件投稿作品，並從中評選出34件得獎作品。而得獎者的作品將收錄於《伊卡伯格》繁體中文版，成為台灣的獨家版本，格外具有意義。

《伊卡伯格》繁中版已於12月21日展開預購，12月28日正式發行。

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