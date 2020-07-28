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哈利波特鐵粉暴怒！20週年台版「宮崎駿風」　皇冠：羅琳很喜歡

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▲▼哈利波特鐵粉暴怒！20週年台版「書脊」插畫吹「宮崎駿風」引發爭議，皇冠：羅琳很喜歡。（圖／皇冠出版）

▲哈利波特20週年台版「書脊」插畫被鐵粉罵翻，引發爭議。（圖／皇冠出版）

記者林育綾／台北報導

《哈利波特》今年適逢20週年，各國推出全新封面設計，台灣中文版的「書脊」插畫卻走「宮崎駿風」慘遭鐵粉嫌棄，認為「哈味不夠」且與原作敘述有很大落差，包括城堡地形不在平原、畫風氣氛太明快等。皇冠聲明表示，此版本經過J.K羅琳公司審核「羅琳很喜歡」，而繪師Krenz也解釋因版權問題不能與電影雷同，「讓你們失望了真抱歉，後面我會繼續努力」。

▲▼《哈利波特》今年適逢20週年，各國推出全新封面設計，台灣中文版的「書脊」插畫卻走「宮崎駿風」慘遭鐵粉嫌棄。（圖／翻攝Facebook／皇冠文化集團）

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▲《哈利波特》今年適逢20週年，台灣中文版的「書脊」插畫走「宮崎駿風」，慘遭鐵粉批評「與原作描述不符」。（圖／翻攝Facebook／皇冠文化集團）

台灣版《哈利波特》20週年封面「書脊」插畫近來引發爭議，由於日系的「宮崎駿風」加上畫面被粉絲認為不符合原作敘述，遭到鐵粉砲轟，另外繪師Krenz先前曾繪製《KK魔法學園》與此次創作十分類似，也被哈利波特粉批評構圖不用心，網友紛紛在噗浪討論留言「哈味不夠」、「書粉批評的就是好看，但感覺沒有表現出特色吧」、「你去翻一下小說，城堡有許多文字敘述與這張圖完完全全不合」，還有人說「看到台版覺得安心，荷包不會死了」。

▲▼台版《哈利波特》20週年「書脊」插畫爭議，網友在噗浪批評討論，繪師Krenz也回應說明。（圖／翻攝自噗浪）

▲台版《哈利波特》20週年「書脊」插畫爭議，網友在噗浪批評討論。（圖／翻攝自噗浪）

對此，皇冠發布聲明提到，「經過很長時間的評估與討論，我們終於從十幾位插畫家中選定了Krenz。Krenz在台灣ACG界屬於大神級的繪師，其筆下作品的恢弘視野和龐大世界觀，是作為《哈利波特》系列繪者的最佳人選。我們興奮地將Krenz的作品寄給作者過目，也立即獲得羅琳公司回覆非常喜歡Krenz的風格，期待後續的成品。」

而繪師Krenz也解釋，其實是因為自己在畫魔法學園的時候，《哈利》這個案子來了，外方出版社就是喜歡早期城堡那張圖，所以才以那張圖為藍本往下畫，加上礙於《哈利》電影版權規定，城堡不能和電影版一樣，而且已經有了電影版和泰國版兩道高牆，所以決定「稍微切往日系」，「想像如果是宮崎駿那種動畫的話，會怎麼演出」，才有了此版設計。他灰心向粉絲道歉「實際上也重新設計過兩次了，讓你們失望了真抱歉，後面我會繼續努力。

▲▼台版《哈利波特》20週年「書脊」插畫爭議，網友在噗浪批評討論，繪師Krenz也回應說明。（圖／翻攝自噗浪）

▲台版《哈利波特》20週年「書脊」插畫引發爭議，繪師Krenz也回應說明。（圖／翻攝自噗浪）

有粉絲贊同認為「我覺得還滿哈味的耶，霍格華茲在大家心裡不是溫暖快樂的學校嗎？」、「原作者喜歡ok不就好了嗎？」、「K大辛苦了」。不過也有人表示，「電影版權要跳針幾次啊，每國都有這個規範OK？」認為其他國家礙於規範，也有很傑出的作品，因此不能以此作為理由，更有不少粉絲說「喜歡泰國版！」

▲▼泰國版哈利波特20週年。（圖／backtothemagicalworld.com/）

▲泰國版《哈利波特》20週年封面設計。（圖／翻攝自backtothemagicalworld.com/）

還有人認為，「封面跟書脊給我一種重量不平衡的感覺，分開都挺好的合再一起就真的很奇怪」、「個人感想，我不喜歡防側漏設計，又不是衛生棉。」還有人認為，「封面跟書脊給我一種重量不平衡的感覺，分開都挺好的合再一起就真的很奇怪」、「個人感想，我不喜歡防側漏設計，又不是衛生棉。」

▲▼《哈利波特》今年適逢20週年，各國推出全新封面設計，台灣中文版的「書脊」插畫卻走「宮崎駿風」慘遭鐵粉嫌棄。（圖／翻攝Facebook／皇冠文化集團）

▲台版封面，有網友表示「不喜歡防側漏設計」。（圖／翻攝Facebook／皇冠文化集團）

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