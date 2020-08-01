哈利波特20週年各國封面比較！泰版「戰力爆棚」網激推：跪著看完

▲《哈利波特》20週年，網激推泰國版封面「戰力爆棚、彩蛋滿滿」。（圖／翻攝自Facebook／แฮร์รี่ พอตเตอร์ 20 ปี แห่งเวทมนตร์）

記者林育綾／綜合報導

《哈利波特》為慶祝20週年，各國紛紛推出全新封面設計，而台灣中文版封面在近日受到熱議，尤其書脊插畫「宮崎駿風」被部分鐵粉認為「哈味不夠」，也引發網友PO出各國封面比較，其中泰國版封面受到許多粉絲激推擁戴，紛紛說「天啊！完勝！」「根本碾壓各國！」「這繪師是鐵粉吧！滿滿彩蛋耶」、「精美到我跪下來看了！」「配色更是神，第六卷用白配色這是要哭死誰啦！」

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▲《哈利波特》20週年，台灣中文版的「書脊」插畫日前備受討論，認為太像「宮崎駿」與原作不符。（圖／翻攝Facebook／皇冠文化集團）



台版《哈利波特》20週年由神級繪者 Krenz 和 Loiza 背負重擔，不過日前Krenz 所負責的書脊插畫引發爭議，被粉絲認為與原作敘述有很大落差，包括城堡地形不在平原、畫風氣氛太明快等，但也有粉絲認為「我覺得很好看啊！」對此，皇冠出版已發布聲明表示「作品已經過J.K羅琳公司審核，羅琳很喜歡」；Krenz也有回應說明並道歉「實際上也重新設計過兩次了，讓你們失望了真抱歉，後面我會繼續努力」。

▲哈利波特20週年，台版《神秘的魔法石》封面。（圖／翻攝自Facebook／皇冠文化集團）

而目前泰國版《哈利波特》20週年被網友列為「心中第一」，當地出版社Nanmeebooks邀請繪師Arch Apolar設計，該繪師本身就是哈利波特鐵粉，他透露自己在9歲時，爸爸將第一集《神秘的魔法石》當成床前故事唸給他聽，引導他進入閱讀的世界裡，也非常榮幸如今能參與泰版創作。

▼泰國版《哈利波特》20週年封面（圖／翻攝自Facebook／แฮร์รี่ พอตเตอร์ 20 ปี แห่งเวทมนตร์）：

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Arch Apolar 說，從霍格華茲的內部，到每個人物的外觀，盡所能地讓細節更精準，希望這系列設計讓人感覺到經典，一方面向19世紀末、20世紀初的藝術家們致敬；也想設計出讓大人小孩都能接受的畫風，在設計感和寫實之間取得平衡。除此之外他也特別用顏色表達每一集的主題，竭盡所能地詮釋。

網友看了泰國版《哈利波特》20週年各集封面，也在批踢踢上發文大讚，「這泰國繪師根本AT立場全開、同步率拉滿，又開界王拳又開超賽模式！！！廚力爆棚欸」還說「幾乎每集的封面布局統一，卻都塞滿了滿滿滿的彩蛋，然後配色更是神，第六卷用白配色這是要哭死誰啦！」

其他網友也紛紛留言大讚「厲害，好多細節！」「這太猛了吧！」「泰國版的精美到我跪下來看了 好愛這種細節滿滿的風格」、「泰國版根本屌打各國」、「超漂亮，這繪師好厲害，人物角色也很清晰，可以深深回想起電影場景！」、「前幾年去國際書展，泰國漫畫的水平超出我的想像，之前在某日本網頁已經看過各國的20周年版封面，日本人也是一面倒地說泰國版好」。





▲《哈利波特》20週年，保加利亞版由近百歲的童書畫家Lyuben Zidarov創作。（圖／翻攝自Harry Potter Fan Zone官方網站）

除此之外，保加利亞版本由近百歲（高齡96歲）的童書畫家Lyuben Zidarov設計，充滿童趣繪本風。美國版由Brian Selznick 設計，黑白風格讓人印象深刻。另外英國版則分成4種學院風格設計，讓想收藏的人直呼「太過分，荷包會大失血！」

▲《哈利波特》20週年美國版。（圖／翻攝自博客來）

▲《哈利波特》20週年，日本版。（圖／翻攝自Harry Potter Fan Zone官方網站）

▲英國《哈利波特：神秘的魔法石》 20 週年紀念版（共四種學院不同版本）。（圖／翻攝自「哈利波特仙境」討論區）

▲《哈利波特》20週年德國版，被網友讚「好像魔法書」。（圖／翻攝自Harry Potter Fan Zone官方網站）

除了泰版，立陶宛版本也獲得不少網友青睞，該國與台灣慶祝20週年恰好是同一年，由當地以現代畫風聞名的插畫家Jekaterina Budrytė 擔綱重任，插畫家也在自己的 Instagram 上秀出作品。

▲立陶宛哈利波特20週年封面，邀請當地以現代畫風聞名的插畫家Jekaterina Budrytė 擔綱重任（圖／翻攝自IG：ekaterina_budryte）



▲立陶宛《哈利波特》20週年封面，由當地以現代畫風聞名的插畫家 Jekaterina Budrytė 擔綱重任，也有不少網友表示喜愛。（圖／取自「哈利波特仙境」討論區）

而瑞典的簡易風也受到好評，該國出版商Rabén & Sjögren與英國插畫家Olly Moss合作，以「霍格華滋」為背景，依照每集內容用簡單的插畫呈現。雖然看似簡單，但一字排開後，從配色設計和圖像，可以強烈感受故事時序的變化，讓讀者想起哈利、榮恩、妙麗一路從相識到對抗佛地魔的冒險過程。

▲瑞典版20週年哈利波特，繪者Olly Moss。（圖／翻攝自Imgur）

▲瑞典版哈利波特20週年，一字排開後可以強烈感受故事時序的變化。（圖／翻攝自IG：grundskolannorsen）

網友看了也紛紛讚「好喜歡立陶宛跟瑞典的喔！」、「德國版好像魔法書！」、「台灣的也不錯看哇～」、「台版最混？有些粉絲真是站著說話不腰疼耶 各國版本有各國的美感 你可以不喜歡 至於開地圖炮就免了。 說繪師混的人自己平常做事又認真到哪裡去？」、「中國版的喜氣洋洋，有過年風，也有哈味」。

▲《哈利波特》20週年中國版。

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