影／2屁孩家樂福「脫褲尿尿」！地板留一灘水噁爆　網譙：尿都噴到商品

記者黃可昀／綜合報導

竟公然在大賣場脫褲撒尿！一名女網友今天在Dcard曝光3段IG限時動態，2名穿著白色帽T的年輕男子站在貨架旁，腿部有點微蹲地面對著角落，仔細看腳下地板竟緩緩冒出一攤水，原來2位是在賣場裡隨地尿尿，整個過程被女性友人拍下來PO到網路，瞬間激起公憤。

▲屁孩家樂福隨地尿尿、抽菸。（圖／翻攝自Dcard）



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從原PO轉發的限時動態來看，2個年輕男子鬼鬼祟祟地站在貨架旁、背對著鏡頭，鏡頭還拉大特寫他們腳下的地板，可看出有些微黃色汙漬，想不到他們竟然是在公眾場合隨地撒尿，而且旁邊擺著的就是麵類、餅乾等產品，尿液有可能已經噴濺到旁邊食物上，他們尿完後直接拉上褲子嘻笑離去。

▲家樂福躺地上抽菸。（圖／翻攝自Dcard）



離譜影片曝光後，網友全憤怒抨擊，「我以為只有狗才會這樣」、「8+9日常」、「失敬失禁」、「這是真尿還假尿啊噁心死了」、「X⋯⋯真的尿了，影片裡面看到地板濕濕的」、「也太誇張，直接舉發啦，無聊當有趣，隨便亂尿尿，感覺尿都噴到旁邊的商品」、「他們有標記家樂福地點，家樂福鼎山店，就是不知道是不是真的是這家店」、「標記是在鼎山店，看女生前一個發的限時是在高雄的某夜市。所以應該是鼎山店沒錯。」

除了亂尿尿以外，還被抓包他們在家樂福「躺地板抽菸」，令網友看了相當火大，怒批「我還不敢相信他是我國中隔壁班同學，本來以為只是做假動作，結果我看到地板那灘我直接嘔吐！」