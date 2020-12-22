湯圓區混入「巨大版間諜」！天兵女一看噴4字名言　網笑翻：太可愛

▲原本要買的是紅白小湯圓，包裝配色太像拿成貢丸。（示意圖／記者陳家豪攝）



記者黃可昀／綜合報導

昨天是二十四節氣中的冬至，很多人下班都先買一盒湯圓回家煮，使得各大賣場的冷凍湯圓都被搶光光。一名女子昨晚趕著回家過冬至，衝到賣場才發現她最愛的小湯圓都賣光了，翻來翻去才在隔壁冰櫃挖到小湯圓，結果回家拆開包裝後徹底傻眼，「你X的我現在又衝回去全聯，乖乖買桂冠湯圓。」

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，她下班後全聯剩大顆的包餡湯圓，但她想吃的是小湯圓，找了老半天餘光突然瞄到旁邊冰櫃擺著很多小湯圓，立刻手刀拿1盒去櫃台結帳，「回家後準備拆包裝才發現，握草！！媽的貢丸！」原來她買的根本不是紅白小湯圓，而是用來煮湯的香菇貢丸，由於冷凍過後同樣都是白色圓球狀，她一時太過興奮沒看清楚，最後只好尷尬地拿著貢丸回賣場換湯圓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友笑說可以改煮鹹湯圓。（圖／翻攝自爆怨公社）



貼文至今累積將近9000人按讚，網友紛紛笑回，「媽的貢丸完美詮釋XD」、「本日最棒的湯圓文」、「太可愛了啦」、「貢丸意外的業績也小小成長」、「貢丸鋪貨業務表示：我就說吧，這招有效」、「加減吃，都是圓的」、「全聯：怎麼今天貢丸賣的特別好，我也很沒有頭緒」、「一定是紅色配粉色的外盒誤導妳了」。

據了解，花生、芝麻、流沙等包餡甜湯圓，一顆就高達70至80大卡，大約吃4顆就達到一碗飯的熱量，相當於280卡；紅白小湯圓沒有包餡所以熱量比較低，但小小一顆也有6大卡，要注意的是湯圓通常都會搭配甜湯，單純紅豆湯的熱量就有158大卡，吃湯圓時除了要注意份量，搭配的湯也很重要，盡量避開濃糖水或有料的甜湯。