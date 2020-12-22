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台中市民「光榮感」六都第一！盧秀燕施政滿意增23%：直逼侯友宜

▲盧秀燕就職2年以來，施政滿意度較去年成長23%，進度幅度直逼侯友宜。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕就職2年以來，施政滿意度較去年成長23%，進度幅度直逼侯友宜。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

一份針對六都首長滿意度的最新民調出爐，在市民快樂指數方面，台中市、新北市、台南市都有58%表示生活快樂，在施政滿意度方面，盧秀燕就職百日時33%，今年提升至56%，明顯增加23%，雖在六都排名第四，但進步幅度卻僅次於新北市長侯友宜；值得注意的是，不滿意度比例也同步減少，僅17%不滿意。

一份媒體民調公布在12月8日至11日所做調查，針對20歲以上台中市民進行電話訪問，有效樣本計有957位台中市民，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2個百分點以內。

根據民調顯示，哪座城市的居民感到最光榮？答案就是「台中市」，市民光榮感指數高達80%，較3年前高出11%，成為六都第一，也是台中市歷年光榮感指數最高，顯見盧秀燕執政獲得市民肯定，各項城市建設漸入佳境，展其功效。

「寧挨罵，也要市民安全」盧秀燕在中捷故障後，身段柔軟，有40%的民眾滿意市府在故障後的處理方式，24%不滿意，36%沒意見，雖然進行民調的時間未包含「市長鞠躬致歉」，但可看出市民肯定「安全至上」的論點。

另有50%的民眾滿意盧秀燕推動台中市經濟發展的表現，23%不滿意；而盧秀燕最在意的空汙改善成效，也有49%的民眾肯定，35%的民眾不滿意。

從盧秀燕上任後，公托公幼倍增、美樂地共融公園計畫、社會住宅興建以及道路燙平專案，加上購物節帶動90億經濟效益，還有藍天白雲計畫改善空汙，中央公園啟用，應是民調持續上揚的原因。

如今盧秀燕在萊豬議題上，立場堅定，在AIT面前表達民意，再加上中捷故障「我堅持，你安全」，不卸責魄力扛起，讓民眾印象深刻，可說盧秀燕執政倒吃甘蔗，民調持續上揚。

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