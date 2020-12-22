Gogoro中柱2年就斷！車主曝9災情　門市回應讓他傻眼

▲有網友抱怨Gogoro的中柱大約使用2年就會斷裂。（示意圖／ETtoday資料照，非文中當事人的車，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

近期網路上有民眾抱怨Gogoro中柱斷裂問題，其實早在去年8月就有騎士在「GO粉俱樂部」PO文討論過這件事，他聲稱車子是在2017年10月購買的，但使用還不到2年中柱就斷了，好奇上網搜尋，這才知道原來出現「災情」的不只他一人。文章公開之後，也有其他車主留言表示，「我3年斷過2次」、「我也有一樣問題，2年斷掉」。對於車主反應，目前Gogoro尚無回應。

原PO提到，2017年10月間買了Gogoro的2代，2019年7月中柱斷了，因為還在2年保固內，壞掉當日就騎到門市維修，結果門市人員報價更換中柱要1299元，比一般速克達貴將近3倍也就算了，還認為是使用者的問題，所以不出保固，但車都騎過去了，再傻眼也只能硬著頭皮換成新款中柱，兩款相比較，新款就只是中間多加一根橫的鐵條而已。

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▲部分網友認為油車的中柱比較不容易斷。

原PO抱怨，後來上網搜尋，發現Gogoro的中柱災情不少，光是他看到的就有9件，有人一年就斷一次，還有人騎不到一年就斷了，雖然他知道建立品牌形象不容易，一開始也覺得Gogoro保固不錯、服務很好，但還是希望業者可以重視這個問題。這篇文章自2019年8月PO出之後，至今仍有網友不時會留言回報災情，「3年斷2次路過」、「我也有一樣的問題，2年斷掉」、「2018年9月牽車，2020年8月斷裂」、「我2018年7月牽的，2020年10月中柱斷裂，我油車騎十幾年從來沒斷過」。

PTT上也有網友轉分享這篇文章進行討論，認為車主們要團結起來集體申訴，成功的機率會比較大，但也要有長期抗戰的心理準備。不過，也有同樣購買Gogoro的車主表明，騎了2年中柱都沒有斷過，「使用習慣也會影響中柱的壽命」、「別坐在車上立中柱，短期內應該都不會斷的」。