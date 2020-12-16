南山產險攜手Gogoro推UBI保單　車主每月騎多少「車險保費就付多少」！

▲南山產物代理董事長蔡漢凌表示，新推的UBI保單是為了Gogoro車主量身打造，保費並非以年計費，而是依照實際里程。（圖／記者陳依旻攝）

記者陳依旻／台北報導

南山產物保險攜手Gogoro推出屬於Gogoro車主的UBI車險商品，也是目前唯一不需另外安裝車載裝置，可以直接在Gogoro APP上進行投保的UBI商品。

南山產物代理董事長蔡漢凌說明，此商品是為了Gogoro車主量身打造，保費並非以年計費，而是依照實際里程，設計上也符合主管機關對綠色商品與保險科技運用的具體期待，車主不需在車輛額外裝載裝置，透過Gogoro App就能記錄里程資訊，以獨特的里程計費、五種不同的組合套餐與結合區塊鍊加密，讓車主依照里程付出合宜的保費。

南山產險表示，數位經濟的浪潮下，金融科技改變金融服務的範圍和業務模式、大數據分析、行動裝置、社交媒體和雲端計算等技術發展，尤其為保險業帶來許多業務及商業模式創新的機會，而UBI保險就是金融創新下為客戶帶來服務體驗的商品。

此次結合Gogoro、金融科技推出UBI車險，車主在更換電池時，「里程數」就會同步被記錄；之後再運用南山產物「應用區塊鏈之行車保險系統」專利，由Gogoro將每月騎乘里程數加密傳遞至區塊鏈，並在區塊鏈内驅動智能合約進行保費計算，無需客戶額外配合作業，即可取得當月里程保費，意即「這個月騎多少，下個月就付多少」。

投保過程中，讓車主直接設定信用卡繳費，之後月繳變動保費均依據上個月的里程數計算後自動扣繳，不用擔心因忘記續期繳費而喪失保障。

按Gogoro輕型機車投保銅牌方案為例，投保當下需繳1,042元，之後假設每月騎150公里，每月里程保費只要9元，換算下來，平均每月保費大概96元。

▲Gogoro產品長彭明義強調，「Cleantech（發展潔淨技術）」是明年甚或未來的重要科技指標。（圖／記者陳依旻攝）

「很多人認為Gogoro電動機車，其實不是」，Gogoro產品長彭明義強調，電動機車是生產系統的一個產品，但「Cleantech（發展潔淨技術）」是去年、明年甚或未來重要的科技指標，有助於解決能源短缺及氣候變遷問題，並帶來龐大的新商機，對Gogoro來說，希望運用科技力量做好能源運用，並透過大數據延伸更多服務。

「Gogoro透過電動化革命引領智慧城市浪潮」，彭明義強調，電動化改變了近35萬車主日常移動與分享能源的方式，更將充分運用豐富數據與領先業界的科技，為消費者帶來前所未有的智慧生活體驗；近來保險觀念已從「事後補償」提升為「事前風險預防」，當客戶提高自我安全意識，就會降低事故發生，保險公司也會因賠款減少，反映在保費上回饋給客戶，讓客戶支付更適當的保費。

「這也是UBI車險的核心概念。」彭明義進一步指出，不管2015年還是2021年才要交車的車主，都可以享受這技術所涵蓋的保險範圍。

「UBI車險」是根據「駕駛行為」來調整車險的保險費率，越安全的駕駛人就能享有更優惠的保費，保險業者透過UBI車機安裝以及UBI APP等物聯網裝置技術，就能判斷駕駛行為的好壞。

國泰產險日前與南山產險、金融犯防中心聯手推動新一代UBI試辦業務，立委江永昌曾到場實際測試安裝過程，面對台灣推出UBI車險的時機，他強調「剛剛好」，有些駕駛人行為良好，但保費卻和技術欠佳的駕駛人相同，讓保費計算回歸公平有其必要。

「UBI車險也是科技的突破。」江永昌指出，透過回傳數據重新計算保費，以及AI判讀，好駕駛會在下一季收到保費退費，這樣的方式比較公允，「是正向發展」。

「對保戶、業者都是一種誘因刺激。」江永昌說明，首先，車子好好開就可讓保費減費，但仍享有等值保障，吸引駕駛人保持良好習慣，進而讓道路更安全；其次，大家都有合理、公允且比原本計算方式還要好，投保率就會上升，「2019年UBI在全球市占率雖然僅3.3%，在近幾年全球UBI市場規模持續升高的趨勢下，預期未來市場只會更大」。