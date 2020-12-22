2021年12星座桃花運大公開！魔羯最強運、天秤小心被花言巧語迷惑

▲即將迎來全新的一年，快來看看自己2021的桃花運勢。（圖／翻攝自PEXELS，下同）



記者張惠媛／綜合報導

2020即將結束，準備迎來全新的2021，到底2021年的桃花運好不好？《星座好朋友》整理出12星座2021年的桃花運勢，快來看看自己的桃花會長怎樣。

牡羊座

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2021年牡羊座整體的愛情運勢還算不錯，有意外也會有驚喜。單身的牡羊們桃花運會有點下滑的趨勢，想要脫單，上半年機會比較小，但是下半年到來就是死會的好時機，牡羊們社交圈越廣，脫單的機率就會大大增加哦。

有伴的牡羊在2021很容易被愛情沖昏頭，沈浸在粉紅泡泡內，有點虛度光陰之感，還要面臨「外在」的誘惑，甚至會在出軌和分手的危險地帶徘徊。

金牛座

金牛座2021整體來說愛情運勢起伏比較大，有很多事情需要提前做好準備。單身的牛牛上半年桃花運稍嫌差了一點，就算出現不錯的對象也很容易無疾而終，下半年金牛座桃花運相對比較穩定，有機會順利脫單。

已有另一半的金牛座2021感情變得較為穩定，可能也會迎來好消息，甚至有機會攜手邁入人生的下一個階段。

雙子座

雙子2021年來說愛情運勢不太好，桃花並不多且難得碰上桃花也是爛桃花居多。單身的雙子座明年重心比較不會放在談戀愛這件事，生活相對比較清閒，雖然異性緣依舊不錯，但大多也只是朋友。

非單身的雙子座們會變得特別敏感，面對戀人很容易疑神疑鬼，進而導致兩個人之間爭吵與摩擦增加。

巨蟹座

2021年，巨蟹座的愛情運勢可說是撲溯迷離，讓人難以捉摸。單身的巨蟹座想要在上半年談戀愛會有一定的難度，到了下半年開始桃花運比較好，巨蟹要學著把愛說出來，否則就只能一再錯過難得的機會。

有伴侶的巨蟹座雖然內心想結婚，但是兩人之間還存在著許多問題，尤其是來自彼此家庭的壓力，甚至可能讓感情面臨破裂危機。

獅子座

2021年獅子座的愛情運勢是直線上升，不是沈浸愛情裡就是在追愛的路上。單身的獅子們可試著多參加一些社交場合，或是多留意朋友的介紹，也許命中注定的另一半就會出現在眼前。

有另一半的獅子們感情比較穩定，可能會順理成章地和戀人進入下一個階段。

處女座

處女座2021年整體的愛情運勢普普通通，並沒有太大的變化。單身的處女仍舊無法勇敢告白，會將心意默默地藏在心裡。

有伴的處女座則會和戀人慢慢升溫。

天秤座

2021年天秤座整體來說愛情運勢並不是太好，但個人的問題比較嚴重。單身的天秤只要拿出態度來，桃花運自然會慢慢變旺，也可能會收到不少告白，記得不要拒絕朋友介紹的對象，脫單的機率可是會大大增加哦。

有另一半的天秤要保持理性，不要被一時的花言巧語迷惑，影響了自己和戀人之間的關係，更可能會破壞原本幸福穩定的感情。

天蠍座

蠍子2021年遇見真愛的機率比較小。單身的天蠍不會再盲目地去追求別人，現階段反而心中比較想定下來，希望真的能夠愛得長久。

非單身的天蠍則會遇到前任糾纏，但這段關係對天蠍來說已成過去，就像破鏡無法重圓，就算和好，兩人也不會如初。

射手座

2021年射手的愛情運勢還可以，桃花不間斷，不過可要小心其中會有爛桃花。單身的射手座異性緣很不錯，身邊也會出現幾個心儀的對象，想要在2021脫單基本上不會太難。

有伴侶的射手會在2021遇到現實的考驗，小至日常消費、大至買房買車，都容易和戀人發生爭執，考驗彼此感情的基礎。

魔羯座

2021年魔羯的愛情運勢很棒，桃花運和事業運都相當亮眼，擁有甜蜜的戀情是無庸置疑的。單身的魔羯很容易會有辦公室戀情或是青春校園戀情，2021脫單的機率是12星座中最高。

有另一伴的魔羯則會非常堅定自己的選擇，不會受到外界誘惑，面對戀人體貼又溫柔，非常穩定和甜蜜。

水瓶座

2021年瓶子的愛情運勢很旺盛，真是脫單的最佳時機。單身的水瓶身邊追求者絡繹不絕，想脫單要好好把握機會，不要因為在心裡猶豫不決而錯過了真感情。

已有另一半的水瓶座可能會面臨「被催婚」的壓力，但可要好好把持住，不要因為親情的煽動而結婚，婚姻大事畢竟需要慎重考慮。

雙魚座

2021年雙魚座身邊不缺異性與桃花。單身的雙魚會遇到不少的桃花，甚至有優秀人選藏身其中，將會在浪漫的氣氛下邂逅命定的另一半。

有伴侶的雙魚則能不斷保持熱戀時的激情，對另一半更是呵護備至，感情非常穩定甚至步入婚姻。