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兩波冷空氣接力！暖2天聖誕夜又冷　跨年恐「迎冷氣團探14°C↓」

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,口罩,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今日全台各地天氣濕冷。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日受到東北季風與颱風南方雲系影響，各地天氣濕冷，中央氣象局表示，明日白天東北季風減弱，氣溫將回升到21度以上，周三更溫暖可能達23度，周三晚上又有東北季風增強，且有鋒面通過，各地低溫下探15度，北部、東半部有短暫降雨。另外跨年、元旦期間將有冷高壓通過，預計強度可能達冷氣團等級，低溫恐探14度以下。

氣象局預報員林定宜表示，這一波東北季風與颱風南方雲系影響至明天清晨，明日白天減弱後，各地氣溫逐漸回升至21度，降雨也會緩和，僅有東北部仍有短暫降雨或局部大雨，北部、東部、東南部、恆春半島則有局部降雨，中南部平地則恢復多雲到晴天氣型態。

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▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,口罩,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明起颱風雲系影響減弱，僅剩北台灣部分地區有局部降雨。（圖／記者李毓康攝）

周三白天氣溫更暖，可達23度以上，到了晚上東北季風增強，且將有鋒面通過，屆時越晚越冷，早晚低溫下探15到16度，北部、東北部再度轉涼有雨，中南部山區也有降雨機率，不過這一波東北季風水氣較少，聖誕節鋒面通過後，北部、東北部轉乾冷，僅有東半部、大台北山區有零星降雨。

周六東北季風減弱，北台灣高溫回升至21度，周日東北季風再度增強，且又有鋒面通過，屆時低溫又會下降至約15度。另外跨年、元旦期間將有冷高壓襲台，預計冷空氣強度比目前的東北季風更強，有可能達冷氣團等級，溫度恐低於14度以下，不過因時間還久，尚須持續觀察。

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