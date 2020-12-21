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沈富雄分析兩岸現狀、前景四部曲！　網友正反論戰

▲▼沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

▲沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

記者邱茀濱／綜合報導

解放軍「山東號」日前航經台海，進一步升高台海情勢。對此，前民進黨立委沈富雄今（21）日在臉書上，發文揭露「兩岸現狀四部曲」以及「兩岸前景四部曲」。不過，貼文一出，隨即引發網友正反論戰。

沈富雄21日在臉書撰文說，「兩岸現狀四部曲」內容提及「你想要我，想都甭想；不是現在不答應，而是一輩子都休想。我不踩你的紅線，偶而踩一下還是有快感；你作勢要打我，卻『一家親』唱個沒完。你終究不敢吃我，首戰即大戰；我日夜想走開，南向、南向、再南向！久了，虛耗內傷，白忙一場。」

他進一步分析兩岸前景四部曲將為，「你想要我，我知道而且理解；但我不答應，請尊重我的決定。我不踩你的紅線，這點算你有本事；但你不能打我，這是我的基本人權。你吃不下我，吃了未必舒服；我也走不開，走了未必幸福。久了，就習慣了，沒事！沒事。」

對此，有的網友表示，「沈老大8部曲，細思極恐」、「現狀描述蠻寫實貼切的」、「感覺詩裡面有哲學，厲害」、「安於現狀、總有一天會有變化」、「結論四個字……維持現狀」、「大老兩岸前景最後三句，真是一針見血」。

不過，也有人說「這種狀況能維持多久？」、「前景不可能實現，現況會越演越烈，最終首戰即終戰，不會有大戰。至於傷害，留待時間及教育處理」、「好傻好天真」、「你離大陸民意太遠了」。

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