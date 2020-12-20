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武統與和統之外　陸學者提第三條路：兩岸應該「智統」

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▲▼中國國家主席習近平出席建國71年紀念典禮。（圖／路透）

▲陸學者提出兩岸統一的三種方案。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

上海台灣研究所常務副所長倪永傑指出，兩岸統一有「上中下」三條路，下策是武統，即速統一但代價很大；中策是和統，時間較長，但皆大歡喜；最好的上策是智統，也就是文明統一。

《中評社》報導，倪永傑19日下午在「台海局勢與中國周邊安全研討會」上發表此觀點。

他表示，北京將統一視為「現在進行式」，已步入加速推進的軌道，「在和統、武統之外，綜合文、武之道，談、打交替策略，以零傷亡、不流血（不流中國人的血、同胞不武力相向）、不戰而屈人之兵、不戰而阻美軍來犯的文武兼備的文明方式統一台灣。」

倪永傑解釋，所謂「智統」包括三部分內容：一是實現兩岸中國人大團結，採取和平的、 民主協商的方式實現統一，制定一部新的憲法，按照一國兩制的台灣方案完成統一。

▲解放軍空軍演練。（圖／翻攝自空軍發佈微博）

▲解放軍空軍演練。（圖／翻攝自空軍發佈微博）

第二是台獨勢力成為中華民族的敵人，必須加以消滅才能確保統一後台灣的長治久安。採取軍事、外交、法律等手段進行定向、定點、定時打擊、清剿。最後則是中國與外國反華勢力的較量持續進行，當中國統一的正能量足以阻擋反華勢力的負能量時，統一就會水到渠成。

為了讓兩岸雙方理性、冷靜處理兩岸事務，倪永傑還提出四點建議，包含利用美國新政府帶來中美緩和的機會，進一步緩和兩岸關係；台灣應有負面表列，像是不要挾洋自重，不搞美台勾連，不去美國訪問，不購少購美國武器，不搞反滲透法、國安五法。

另外，兩岸也要避免誤判和意外發生，尤其要避免「被擦槍走火」；最後則是加強兩岸民間交流，建立兩岸民間緊急應對機制，不過在當前氛圍下，要靠兩岸的智慧來實現。

 
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