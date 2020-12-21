玉山「初雪美照」曝！漫天白雪一地雪白　合歡山只下霰山友超羨慕

▲玉山今日下初雪。（圖／翻攝自Facebook／玉山國家公園－潘俊宏拍攝）

記者李宜秦／台北報導

受到東北季風冷空氣與颱風水氣影響，玉山今日上午8點20分到9點50分降下初雪，自風口柵欄至主峰頂積雪約0.5公分左右，不只天空一片霧茫茫，地上也一片雪白，吸引不少山友上山追雪。

中央氣象局表示，玉山今日上午8點20分到9點50分降下初雪，積雪約0.5公分。今天下雪的範圍是屬於氣候的正常值並沒有延遲，歷史上最晚的下雪時間為2019年1月21日。

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臉書專頁「玉山國家公園」表示，玉山主、北峰於今(21)日早上8點左右開始降雪。自風口柵欄至主峰頂積雪約0.5公分左右。從山友潘俊宏拍攝的照片中可見，玉山不只天空一片霧茫茫，地上也是一片雪白，鋪滿雪花，且地上已有明顯積雪，吸引不少山友上山追雪。

不過目前合歡山尚未降雪，僅有下霰，許多山友在臉書社團「合歡山玩雪團」直呼，「玉山降雪了，什麼時候換合歡山？」、「合歡山何時開始下雪」、「好羨慕」，甚至有人為了追雪昨晚特地上合歡山武嶺，最終等不到初雪只能敗興而歸。

▲▼玉山下初雪，積雪約0.5公分。（圖／翻攝自Facebook／玉山國家公園－潘俊宏拍攝）

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」指出，今天北部的溫度才14-17度，仍為濕涼偶飄雨，中南部雲量較多，溫度也都降下來，溫度才17-21度，中南部朋友要留意要注意穿著，適時增加衣物，雖然不像北部濕冷，但陰沉偶飄雨的天氣，和過去這陣子很大不同，要留意這變化。

周二三冷空氣稍微減弱，北部東北部迎風面仍維持較濕冷，桃園以北到宜蘭仍是飄雨型態。但每天會回溫約一度，北部東半部周三將到17-21度，中南部可以到20-25度，而周四五兩天冷空氣再增強，溫度又約再降1-2度，但不會像今天那麼冷。

▲▼合歡山尚未下雪，讓許多山友直呼「何時換合歡山下雪？」（圖／公路總局）

北部東北部的濕冷還是持續，但降雨以迎風面為主，桃園以北是毛毛細雨，中南部感受差異不大。周六日冷空氣減弱，北部將有顯著轉多雲到晴的空檔，但也不是整天都不下雨，早晚仍有可能偶飄雨，尤其迎風面的東北部，只是轉晴空檔的時間較多。

周日下半天另外一波冷空氣及水氣接近，又會再轉濕冷的天氣，這波強度不像這幾天這麼有威力，水氣補充也略少一些，屬於迎風面的陣雨型態，將延續到下周一二。而跨年的天氣上，預期下周三開始，來自西伯利亞北方強冷高壓南下到中國東岸，有可能逐步會帶來強冷空氣。