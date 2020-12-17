「兒子月花萬元買衣」人妻嫌婆婆愛撿二手貨　曝3品牌風向逆轉

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻日前在臉書PO文抱怨，婆婆會去撿別人不要的二手衣、玩具回來給孩子，嘴上說疼寶貝金孫，每個月8000至1萬元的開銷卻都不肯贊助一下，連紅包也沒給過，讓她又氣又傻眼。沒想到這篇抱怨文PO出之後，網友們的風向卻是一面倒力挺婆婆，「婆婆很好啊，妳有事嗎？」

▲原PO聲稱兒子穿的、用的都是知名品牌。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）



原PO在臉書「靠北婆婆2.0」PO文聲稱，兒子衣服只穿Roots、鞋子只買Nike、玩具只玩樂高，沒想到婆婆跑去外面撿別人不要的二手衣、玩具，款式都退流行了，「丟不丟臉？說是要給孫子穿、給孫子玩，妳是瞎了嗎？搭配妳的破爛二手衣能看嗎？」

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原PO嫌棄婆婆拿回來的玩具不是知名品牌，可能會有塑化劑、重金屬，衣服也是舊的，誰知道前一手的父母有沒有抽菸，萬一殘留細菌害兒子生病要怎麼辦，「每次都說寶貝金孫，那就不要嘴巴說說，拿錢出來買啊！妳孫子每個月要花8000至1萬元買衣服、鞋子和玩具，不用全出，贊助一半就好，但妳肯嗎？」結果每次都是嘴上疼孫，實際上連紅包都沒有給過，「笑死人了。」

▲原PO嫌棄婆婆拿回來的二手玩具很髒。

然而，網友們看完原PO的抱怨文，幾乎一面倒力挺婆婆，並紛紛留言表示，「婆婆很好啊，妳有事嗎？」、「要學習感恩，有很多新手媽媽連二手衣都沒有呢」、「哪來的自信啊妳？婆婆還肯幫忙收集恩典牌（指二手嬰兒用品）已經很好了，我家的連恩典牌都懶得收，衣服隨便亂買，紅包永遠都只是笑笑帶過」。

不過，也有網友認為，原PO在文中點名3個知名品牌，怎麼看都像是一篇反串文，但如果是真的，希望她不要繼續將這種價值觀加在小孩身上，「要是以後小孩因為這個價值觀反過來這樣對妳，妳要怎麼辦？」