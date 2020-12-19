砸5萬住月子中心「湯裡撈出大S鐵鉤」　人夫控5點出包：老婆還氣哭

▲原PO讓老婆入住月子中心，卻遇到扯事一籮筐。（示意圖／PIXABAY）

網搜小組／鄺郁庭報導

「連連出包，離開後又射後不理。」一位男網友日前在臉書社團《{仁武人}※大小事》貼文，說他讓老婆入住一間一天要價5千元的月子中心，結果短短10天，就發生5件讓人不愉快的事，光是第一天的月子餐裡撈出鐵鉤就已經夠扯，種種離譜事讓原PO氣炸「身為人夫，讓剛生產完的妻子哭著離開月子中心……」

這位男網友文中表示，老婆12月1日入住月子中心，「第一天的月子餐就直接出包，湯裡面居然有S型掛鉤！」但因為負責人馬上請廚師和送餐阿姨來道歉，並送了一件毛毯以示歉意，夫妻倆覺得出錯難免就不苛責。

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隔了2天，12月3日的時候，中心檢查認為小孩子黃疸過高，就通知兩人最好立刻把小孩轉診至榮總接受治療。結果榮總檢驗報告出來，數值根本就沒有那麼高，不需要轉診，老婆才放下心回去坐月子，但事後月子中心卻說「驗黃疸的方式和榮總『有所不同』才會偏差這麼大。」

接下來第3件事發生在12月10日，當天半夜兩點半，火警警報大作，響了10分鐘後，有廣播告知是誤觸，但警鈴卻沒有關閉，持續響了半個小時，「後來給的回覆是地震引起，我可以接受這說法，但我無法理解，既然已廣播說誤觸，為何不能關閉警報？」還讓警鈴影響媽媽們作息近半個小時。

▲月子餐的湯裡竟然撈出鐵鉤。（圖／翻攝自{仁武人}※大小事）

第4件事，同時也是氣哭原PO老婆的原因，「12月11日，終於要退房回家了，（月子中心）又打電話說我們把電視遙控器用壞，需要賠1000元，而且（一開始）還有簽清點同意書。」夫妻倆一頭霧水，說當初入住根本就沒有清點東西是否完好，因為才剛進門，中心的人就拿一堆資料叫他們簽名，「老婆氣到直接掛電話哭了起來。」

原PO透露，他正要去櫃台理論，剛好在電梯門口碰到現場負責人，「我也直接說這一千我賠沒關係，那你們這十天的疏失是怎麼回事？」對方才趕緊說可能有誤會，告訴他不用賠，也會請月子中心督導打給他了解詳情。

最後1點讓男網友超無奈，也就是現場負責人說「會請月子中心督導打電話」的這件事根本就沒有發生，「離開中心已經一個禮拜了，說好的督導打電話也沒來，事情看來也石沉大海……」他相當心疼地說，本來是想讓老婆坐月子、把身體養好，沒想到中心卻連連出包，還害妻子哭著離開，「如果各位版友花了將近五萬元住這品質的月子中心，不知道你們會是什麼心情？」

原PO事後也更新後續，「月子中心已在12月19日上午11點電話致歉，表示現場負責人因公事繁忙所以沒把我的意見單呈報上去，也打電話道歉」，目前事情暫時告一段落。雖然男網友似乎沒有要追究，但其他人還是忿忿不平，「夭壽，怎麼會出現S掛鉤」、「也太誇張了」、「態度也太差了吧」、「歐買尬，看的我怕怕！」