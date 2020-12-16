未來婆婆砸錢裝潢化妝間「拒付兒婚房」　她怨小氣反遭洗版打臉

記者黃翊婷／綜合報導

一名準人妻15日匿名在臉書PO文聲稱，未來的婆婆總是吃好用好，很懂玩樂，錢都用在自己身上，但兒子結婚、裝潢婚房都要自己付，簡直就像是撿來的，所以很擔心結婚之後會遇上小氣惡婆婆。不過，大部分網友看完文章描述，風向一轉，幾乎一面倒力挺婆婆，「如果是她的錢，想怎麼花是她的事啊」。

▲原PO形容婆婆的房間很舒適，就像飯店一樣。（示意圖／unsplash，與本文當事人無關）

原PO在臉書「靠北婆婆2.0」的文章中提到，未來婆婆總是吃好用好，也很懂玩樂，「一堆錢都用在自己身上」，家裡重新裝潢，把房間布置到很舒適，就像飯店一樣，甚至有隱藏衣櫥和化妝間，但兒子要結婚什麼都要自己付，婚房的裝潢也是自付，讓她有種婆婆對錢很吝嗇的感覺。

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「錢都想要自己花，也一直出去玩！」原PO抱怨，婆婆之前很常出國，回來都沒給兒子帶禮物，就連兒子心臟開刀住進加護病房，也堅持要回家睡覺，不肯留在醫院照顧，「我真心覺得她兒子是撿來的」，所以很猶豫到底要不要結婚，就怕真的步入男方家庭後會遇上小氣惡婆婆。

▲原PO抱怨婆婆連親生兒子住院都不肯留下來照顧。（示意圖／記者張一中攝，與本文當事人無關）

不過，大多數網友看完原PO的描述，都紛紛留言力挺婆婆，風向瞬間大轉彎，「結婚房子裝潢自己付有什麼問題？妳想指望未來婆婆付？」、「難得有婆婆願意照顧好自己」、「婆婆很獨立很好啊」、「如果是她的錢，想怎麼花是她的事啊」。

也有網友留言勸原PO，想要什麼最好靠自己賺錢，「錢是人家的，人家要怎麼花沒毛病啊！」如果思考過後還是決定要結婚，那就要明白一個道理，「公婆真的沒有義務要留什麼物質給你們，靠自己最自在」。