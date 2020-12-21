無預警停水電、斷網！　廣東多市「陷入漆黑」市民嚇壞

▲廣東多地21日凌晨突然停電。（圖／翻攝自微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

由於寒流影響，大陸各地迎來用電高峰，多地推出暫時限電措施，湖南官方近日更宣布進入「戰時狀態」。而被謠傳限電的廣東省，則在21日凌晨突然全廣州大面積停水、斷網、停電。

許多網友紛紛在微博上傳災情，只見街道一片漆黑，街上連路燈都沒有；除了電力之外，更有網友抱怨被停水，從凌晨12時開始就無預警停水，連網路、手機訊號都很弱，甚至根本斷網，彷彿一瞬間突然倒退回原始時代。

據了解，本次影響擴及全廣東省，範圍很大，包含廣州、深圳、東莞、中山、佛山、惠州、珠海；直到一個多小時後，才慢慢有市民通報，部分區域慢慢恢復電力，但是仍有部分地方尚未來電。

湖南先前率先宣布用電進入「戰時狀態」，要求全省公共機構帶頭節約用電用氣 非工作時間原則關停電、天然氣採暖設備。每日只能於10時30分-12時00分、16時30分-20時30分使用，室內溫度設置不得高於20°C，下班前半小時關停採暖設備；非工作時間原則關停電、天然氣採暖設備，週末關閉辦公室動力用電、用氣。公共機構所有辦公區域建築外立面燈光照明、亮化工程、景觀照明等用電設施，在有序用電時段一律關停。